Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 14. Feb, 20 Uhr: Female Voices: Iris Gold, Remise Bludenz. Energiegeladen, mit ihrem natürlichen Charme und gefühlvollen Gesang sowie dem coolem Rap-Flow im Gepäck, kommt Iris Gold mit neuem Album zurück nach Österreich und gastiert am 14.2.2020 im Rahmen der "Female Voices“ bei allerArt in Bludenz. Als kleines Valentinsgeschenk bekommt jede Besucherin vor Konzertbeginn ein Glas Sekt gratis. www.remise-bludenz.at

Wöchentliche Veranstaltungen:

Betriebszeiten 2020 | Muttersberg, Wochenendbetrieb (FR-SO) vom 10.01. bis 26.04.2020. Ostermontag, 13.04.2020 geöffnet. Ab 01.05.2020 täglicher Fahrbetrieb von 9-17 Uhr. Öffnungszeiten Alpengasthof: 9.30 - 16.45 Uhr, Infos: Muttersberg Seilbahn, T +43 5552-68035, Alpengasthof Muttersberg: T + 43 664-88312665, www.muttersberg.at

Jeden 2. Sonntag l 10.30 Uhr l Heilig Kreuzkirche, Bludenz

Familiengottesdienst. Infos: Pfarre Hl. Kreuz Bludenz, T +43 5552 62219-11, www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

Jeden Montag l 8.00-17.00 Uhr l Altstadt Bludenz

Krämermarkt. Termine im Februar: 11., 18. + 25.02.2020.

Jeden Mittwoch l 8.00-16.00 Uhr + jeden Samstag l 08.00-12.00 Uhr l Altstadt Bludenz, Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt. Termine im Februar: 12., 15., 19., 22., 26. + 29.02.2020.

Jeden Dienstag l 10.15 Uhr l Tourismusbüro Bludenz (Rathausgasse 15)

Geführter Stadtrundgang in Bludenz. Jeden Dienstag im Zeitraum vom 07.01. bis 28.04.2020 – Entdecken Sie die schöne mittelalterliche Alpenstadt mit ihren Lauben und engen Gassen bei einem geführten Stadtrundgang. Sie erfahren nicht nur vieles über das mittelalterliche Leben, die beginnende Neuzeit und die Zeit der Industrialisierung, sondern bekommen auch einen Einblick in das Stadtleben. Auf Wunsch wird auch die Besichtigung des Turms von St. Laurentius angeboten (zusätzlich 0,5 h). Dauer: ca. 1 bis 1,5 h. Teilnehmer: 2-20 Personen. Preis mit Gästekarte: kostenlose Teilnahme am geführten Stadtrundgang. Preis ohne Gästekarte: EUR 5,00 pro Erwachsener, EUR 3,0 pro Kind (6-14 Jahre). Anmeldung: Für diese Führung ist keine Anmeldung erforderlich. Mit der Alpenregion Gästekarte (gilt für die Talschaften Bludenz, Klostertal und Brandnertal) und der Walser Gästekarte ist die Teilnahme am geführten Stadtrundgang kostenlos. www.bludenz.travel.

Jeden Dienstag l 17.00 Uhr l Illwerke-Kantine, Vandans

Bridgeclub Bludenz: Bridgeabende. Anmeldung: T +43 650 5809995

Jeden Dienstag l 17.15-18.30 Uhr l Bundesrealgymnasium/Turnhalle, Bludenz

Zack & Poing „Zirkus-Werkstatt“ in Bludenz: Fortlaufendes Zirkustraining für Kinder ab 6 Jahren. Im Zirkus haben alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit ihre Fähigkeiten und Begabungen einzubringen. Die Kinder sollen Zirkusluft schnuppern und ihre Talente ausleben, kreativ sein und als Nachwuchs-ArtistInnen im Rampenlicht stehen können, dabei Hemmungen abbauen und Selbstvertrauen finden. In der Zirkus-Werkstatt geht es um das Erlernen verschiedener Zirkusdisziplinen (Seiltanz, Kugellaufen, Jonglage, Einradfahren, Luft-Akrobatik, Artistik, uvm), und vor allem um Experimentierfreude, kreatives Spiel und viel Bewegung. Anmeldung bei: Sebastian Gerer, T +43 699-17448707 bzw. zackundpoing@gmx.net. Infos: Sarah Bont, Zirkustrainerin bei Zack & Poing – Verein zur Förderung von Artistik, Bewegungskunst und Kultur, T +43 680 1276679, www.zackundpoing.at

Jeden 2. Dienstag im Monat l Vereinslokal Naturfreunde l Jellerstraße

Naturfreunde Bludenz: Treffen der Fotogruppe, Termine auch nach Vereinbarung möglich. Infos: Walter Kegele, T +43 680 2163779, nfb.foto.walter@gmail.com

Jeden Mittwoch l 17.00 Uhr l Destillerie Bertsch Brunnenfeld

Gemeinsame Besichtigung der Destillerie & Verkostung von vier Edelbränden inklusive kleiner Jause. Bekommen Sie Einblick in eine regionale Schnapsbrennerei. Jeden Mittwoch im Zeitraum vom 06.11.2019 bis 29.04.2020. Teilnehmer: 4-12 Personen. Termine Februar: 12., 19. + 26.02.2020. Preis mit Gästekarte: EUR 13,00 pro Person. Preis ohne Gästekarte: EUR 18,00 pro Person. Anmeldung bis 16.00 Uhr am Vortag bei Bertsch Norbert unter T +43 664 5014048. Bei Gruppenanfragen kann auch ein anderer Termin gemeinsam mit Norbert Bertsch fixiert werden. Mit der Alpenregion Gästekarte (gilt für die Talschaften Bludenz, Klostertal und Brandnertal) und der Walser Gästekarte erhalten Sie EUR 5,00 Ermäßigung auf die Besichtigung der Destillerie. www.bludenz.travel

Jeden Mittwoch l ab 13.00 Uhr l Clubheim Laurentiuspark

Senioren-Jassen. Infos: Seniorenclub Bludenz, Obfrau Inge Naier, T +43 664 4060315, josef.gantner@aon.at, www.seniorenclub-bludenz.at

Jeden Mittwoch l 20.00-21.30 Uhr l Sporthalle Gymnasium Bludenz Naturfreunde Bludenz: Gemischte Volleyballgruppe. Immer mittwochs außer an Feiertagen und in Ferienzeiten. Info: Arno Strecker, T +43 664 1651998; bludenz@naturfreunde.at; www.bludenz.naturfreunde.at

Jeden 1. Mittwoch im Monat l 10.00 Uhr l Villa Monika Gassner (Werdenbergerstraße 44)

Kräuter- und Gesundheitsstammtisch mit Hildegund. „Altes Wissen für die neue Zeit“ – unter diesem Motto treffen sich in Bludenz Interessierte zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Vier ausgebildete Kräuterpädagoginnen hatten die Idee, einen Kräuterstammtisch zu initiieren. Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich kräuterinteressierte Frauen und Männer bei der Villa von Monika Gassner in der Werdenbergerstraße 44. Dort werden Erfahrungen über Kräuter und ganzheitliche Gesundheit ausgetauscht. Kontakt: Hildegund Engstler, T +43 664 73672382. Termin Februar: 05.02.2020.

Jeden 2. Mittwoch l 19.30 Uhr l Franziskanerkloster Bludenz

TALENTEtauschtreffen. Infos/Veranstalter: TALENTEvorarlberg, Frau Marlies Mair, T +43 5552 62350

Jeden Donnerstag l 10.30 Uhr l Brauerei Fohrenburg

Führung Brauerei Fohrenburg. Schreiten Sie dabei durch die traditionsreiche Brauerei in Bludenz und erfahren Sie aus erster Hand wie das legendäre Fohrenburger. Bier seit 1881 gebraut wird. Jeden Donnerstag im Zeitraum vom 07.11.2019 bis 30.04.2020. Dauer: ca. 1,5 Stunden. Preis mit Gästekarte: EUR 7,00 pro Person. Preis ohne Gästekarte: EUR 9,50 pro Person. Termine Februar: 13., 20. + 27.02.2020. Anmeldung bis 09.00 Uhr am selben Tag unter T +43 5552 606. Mit der Alpenregion Gästekarte (gilt für die Talschaften Bludenz, Klostertal und Brandnertal) und der Walser Gästekarte erhalten Sie EUR 2,50 Ermäßigung auf die Führung: www.fohrenburger.at

Jeden Donnerstag l 19.00 - 21.30 Uhr l Treffpunkt: Schloss Gayenhofen

Nachtwächterführung durch Bludenz. (von 02.01.2020 bis 26.03.2020) Stadtführung durch die Alpenstadt Bludenz mit dem Nachtwächter. Anschließend gibt es eine kleine Käse-Speckplatte und ein kleines Glas Fohrenburger Bier. Gehzeit: ca. 1,5 Stunden. Teilnehmeranzahl: 2-15 Personen. Erforderliche Ausrüstung: Gutes Schuhwerk. Termine Februar: 13., 20. + 27.02.2020. Preis für Gäste mit Gästecard Bludenz: EUR 20,00 pro Erwachsene Person, EUR 15,00 pro Kind. Alle anderen Gäste: EUR 30,00 pro Erwachsener, EUR 25,00 pro Kind. Anmeldung bis zum Vortag bis 16.00 Uhr unter T +43 5552 30227 oder info@alpenregion.at

Jeden Donnerstag l 21.00 Uhr l Fohren-Center

Kessel-Kulthits ohne DJ: Klassiker aus allen Dekaden der 60er, 70er, 80er Schlager, Discofox. Infos: www.fohren-center.at

Jeden 1. Donnerstag im Monat l 19.30 Uhr l Zäwas, Kirchgasse 8, Bludenz

Bludenzer Table-Quiz. Was andernorts schon lange mit Erfolg durchgeführt wird, gibt es nun auch in Bludenz: Quiz-Abende in geselliger Runde. Melden Sie sich als Team (4 Personen) oder als Einzelperson an und messen Sie sich mit anderen Teams. Die Antworten auf die gestellten Fragen aus unterschiedlichen Wissensgebieten werden gemeinsam in der Gruppe diskutiert. Jenes Team, das die meisten Fragen beantworten kann, gewinnt. Spannung, Spaß und Unterhaltung sind garantiert. Das Table-Quiz findet jeden ersten Donnerstag (bis 4.06.2020) im Monat statt. Termine: 05.03., 02.04., 07.05. und 04.06.2020. Beitrag: EUR 5,00. Anmeldung: Volkshochschule Bludenz, T +43 5552 65205, http://www.vhs-bludenz.atwww.vhs-bludenz.at

Jeden 2. + 4. Donnerstag im Monat l 9.00 Uhr l Zäwas, Kirchgasse 8, Bludenz

„Donnschtig-Café“ im Zäwas: Kaffee trinken, Kontakte knüpfen und gute Gespräche führen – das alles bietet das Donnschtig-Café als neuer Treffpunkt in Bludenz jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat. Im Begegnungsraum Zäwas können Menschen Kaffee trinken, Zeitung lesen, Gespräche führen, nach Informationen fragen, sich engagieren, unsere vielfältigen Angebote nutzen und vieles mehr. Die Türen stehen für alle offen – egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, egal ob mitten im Leben oder am Rande der Gesellschaft stehend. Neben dem gemütlichen Beisammensein findet aber auch ein buntes Veranstaltungsprogramm der Pfarrcaritas statt. So bietet zum Beispiel jeden zweiten DO im Monat ein Impulsreferat viele Möglichkeiten zur anschließenden Diskussion. Kontakt: Eva Korn, T +43 676 884204011 oder Susanne Jennewein, T +43 676 884204017, Mail: donnschtigcafe@caritas.at

Jeden 3. Donnerstag im Monat l ab 14 Uhr l Clubheim Laurentius

Freies Singen des Seniorenclubs Bludenz, Infos: Obmann Josef Gantner, T +43 664 4060315, josef.gantner@aon.at, www.seniorenclub-bludenz.at

Jeden Freitag l 20.00 Uhr l TRAUBE Braz.Alpen.Spa.Golf.Hotel Bludenz

Nachtwanderung in Braz (20.12.2019 bis 27.03.2020) Die Nacht ist klirrend kalt und der Schnee leuchtet im Mondschein. Doch der Weg über Wiesen und durch Wälder bis zum Halfway Haus erscheint im warmen Licht, wo dampfend heißer Tee und eine kleine Stärkung auf Sie warten. Dauer: ca. Stunden, Gehzeit: ca. 45 min. Teilnehmerzahl: 6-15 Personen, nur gegen Vorreservierung. Termine Februar: 14., 21. + 28.02.2020. Preis mit Gästekarte: EUR 15,00 pro Person (inkl. Tee und kleiner Stärkung). Preis ohne Gästekarte: EUR 30,00 pro Person (inkl. Tee und kleiner Stärkung). Anmeldung: Bis Donnerstag um 16.00 Uhr beim Hotel TRAUBE Braz, T +43 5552 28103. www.traubebraz.at

Jeden Freitag l 18.00–20.30 Uhr l Boulderhalle Klimmerei (Quadrella/Bürs) Naturfreunde Bludenz: Klettern für Kinder (ausgenommen Ferien + Feiertage). Infos: Naturfreunde Bludenz, T +43 664 3419374, walter.gunz@riffler.at, www.bludenz.naturfreunde.at

Jeden Freitag l 18.00–19.00 Uhr l Gymnasium Bludenz, Sporthalle Naturfreunde Bludenz: Fitness & Sportgymnastik für Jugendliche und Erwachsene (ausgenommen Ferien + Feiertage). Infos: Naturfreunde Bludenz, T +43 664 1651998, bludenz@naturfreunde.at, www.bludenz.naturfreunde.at

Jeden Freitag & Samstag l ab 22.00 Uhr l Fohren-Center

Kessel Party @ Sudkessel Bar: Je nach Jahreszeit Party mit DJ oder Band, Charts, Pop, Rock. www.fohren-center.at

Jeden Samstag l 10.00 Uhr l Talstation Muttersberg Seilbahn

Geführte Schneeschuhwanderung Muttersberg: Jeden Samstag im Zeitraum vom 11.01. bis 14.03.2020. Im Sommer 2018 wurde der Alpine Art Kunstweg auf dem Muttersberg eröffnet. Sieben namhafte Künstlerinnen und Künstler gestalteten sechs Kunstwerke entlang des Rundweges. Erfahren Sie bei der geführten Schneeschuhwanderung interessante Informationen zu den einzelnen Kunstwerken. Dauer: ca. 2 Stunden, Teilnehmerzahl: ab 4 Personen (max. 40 Personen), für Kinder ab 10 Jahren. Termine Februar: 08., 15., 22. + 29.02.2020. Preis mit Gästekarte: kostenlose Teilnahme an der geführten Schneeschuhwanderung inkl. Leihmaterial (exkl. Bahnfahrt). Preis ohne Gästekarte: EUR 25,00 pro Person inkl. Leihmaterial (exkl. Bahnfahrt). Anmeldung: Bis 16.00 Uhr am Vortag bei Alpenstadt Bludenz Tourismus, T +43 5552 63621-790 oder info@alpenregion.at. www.bludenz.travel

Jeden 2. Samstag im Monat l 14.30-16.30 Uhr l Fohren-Center

Disco Bowling for Kids im Strike Bowling Center. Jeden 2. Samstag im Monat können auch die Kids bowlen und dabei Partyfeeling erleben wie die Erwachsenen. Mit DJ, Liederwünschen, Lightshow, Gewinnspiele und Überraschungen zum günstigen Nachmittagstarif (Kinder bis 14 bowlen um EUR 2,00).

Jeden Sonntag l ab 19.00 Uhr l Fohren-Center

Flatrate Bowling im Strike: Bowlen so viel man kann um EUR 12,00. www.fohren-center.at

Jeden 2. Sonntag im Monat | 10.30 Uhr, Heilig Kreuzkirche: Familiengottesdienst. Infos: Pfarre Heilig Kreuz, T +43 5552 62219-11, www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

Ganzjährig | Milka Lädele Erlebnis Shop l Fohrenburgstr. 1

Wenn Sie wissen wollen wie Schokolade hergestellt wird und welche Geschichte die lila Kuh hat, dann empfehlen wir einen Besuch im Milka Lädele Erlebnis Shop. Öffnungszeiten: MO 09.00-12.00 Uhr, DI bis FR 09.00-16.30 Uhr, SA 09.00-12.00 Uhr. Infos: Milka Lädele Erlebnis Shop, T +43 5552 609 304