Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Oktober 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 12. Okt, 10-14 Uhr: Zu Gast in Bludenz: Das Klostertal, Innenstadt Bludenz. Bereits zum zweiten Mal sind Austellerinnen und Aussteller aus dem Klostertal am Markt in der Alpenstadt zu Gast. Von hausgemachten Likören, Kräutersalzen und Marmeladen bis hin zu Kaffee und Seife wird viel geboten. Nicht zu vergessen auch die verschiedenen Arbeiten aus Holz, Beton, Glas und Metall, die die Besucherinnen und Besucher des Marktes vor Ort bewundern und erwerben können. Musikalisch untermalt wird der Markt von der Trachtengruppe Bludenz. Organisiert wird der Markt von der REGIO Klostertal in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Bludenz. Infos: Bludenz Stadtmarketing GmbH, Altstadt Bludenz T +43 5552 63621-261, www.bludenz.at

Samstag, 12. Okt, 19 Uhr: bühne.frei: Musikalischer Auftakt zum 100-Jahr-Jubiläum der Musikschule Bludenz, Remise Bludenz. Mit einem Konzert ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Bludenz, die ihren Weg über ein Musikstudium in den Musikerberuf gefunden haben, eröffnet die Städtische Musikschule quasi offiziell ihr Jubiläumsjahr. Eine Auswahl an Musikerinnen und Musikern, die ihre Wurzeln in der heimischen Musikschule haben, wird ein abwechslungsreiches Programm gestalten und damit der Institution eine Referenz zu ihrem 100. Geburtstag erweisen. Einige der derzeitigen Lehrerinnen und Lehrer gehören ebenso dazu, wie einige, die inzwischen ihre Heimat weiter weg gefunden haben. Aus Anlass des Jubiläums wird ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm geboten werden. www.remise-bludenz.at

bis SA, 9. November 2019

Ausstellung von Ingmar Alge, Galerie allerArt, Remise Bludenz. Öffnungszeiten: MI bis SO, Feiertage von 15.00-18.00 Uhr. „Der Eindruck fremder Vertrautheit oder vertrauter Fremde geht von vielen Bildern Ingmar Alges aus. . . der Widerspruch zwischen Banalität und tiefer Prägung erzeugt eine Art Spannung, die Alges Werken fast unmerklich eine Art Meta-Ebene verleiht.“ (Ulrich Clewing, in Ingmar Alge, Malerei 2001 02 03, Dachau 2004,13). Dieses Zitat von Ulrich Clewin bezieht sich auf eine Serie von ca. 70 Arbeiten, in denen Ingmar Alge sich mit dem Motiv der Einfamilienhäuser in Vorarlberg auseinandergesetzt hat, doch ist diese Aussage ebenso zutreffend für eine Werkserie, die das Thema Flucht zum Inhalt hat, Menschen in Bewegung, Flüchtlinge, Geschäftsleute, Reisende. In einer seit 2017 entstandenen Porträtreihe entsteht dieser Eindruck durch die bewusste Unschärfe der Augenpartie, durch ein Anonymisieren. In Bludenz präsentiert Ingmar Alge Arbeiten aus einer neu entwickelten Serie, in der der Künstler einen Blick aus der Zukunft auf die Gegenwart wagt, Brüche und Risse aufzeigt. „Wer wir waren“, aus dem Text von Roger Willemsen, ist eine Inspirationsquelle dieser Untersuchung. Ingmar Alge lebt und arbeitet in Höchst und Dornbirn. www.allerart-bludenz.at