Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. September 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 28. Sept, 20 Uhr: Der Verein allerArt präsentiert: Female Voices: Dorretta Carter, Remise Bludenz. Die aus Jamaica stammenden Eltern sorgten dafür, dass im Londoner Carter-Haushalt immer viel musiziert wurde. Von Kindesbeinen an war die Musik ein wichtiger und alltagsbestimmender Bestandteil für Dorretta und ihre Geschwister. So war es natürlich, dass sie auch ihr berufliches Leben ganz dem Singen verschrieben hat. Bald tourte sie mit nationalen und internationalen Künstlern durch Europa und die USA. Einerseits mit ihrer Band „Dorretta Carter & Her Funkmonsters“, andererseits ist sie in Deutschland auch als Vocalistin der Fusion-Formation „Sketches“ bekannt. Vor einiger Zeit hat Dorretta Carter ihre Liebe zur Musikstadt Wien entdeckt und verbringt deshalb auch einen guten Teil des Jahres in Österreich. …und ihre Musik: Der Musikstil. Um den von ihr geschriebenen Texten das passende musikalische Kleid zu verpassen, erarbeitet Dorretta Carter mit exzellenten Musikern die Arrangements. Die Kombination aus groovigem Sound, starker Stimme und hervorragenden Musikern macht den unverwechselbaren Stil aus. Die Presse in In- und Ausland sagt dazu folgendes: “…das Kollektiv mischt mit musikalischer Nonchalance kühlen Jazz, Acid, Soul und HipHop; instrumental über jeden Zweifel erhaben und mit der starken Stimme der Sängerin Dorretta Carter gesegnet.“ ARENA „Soul-Diva Dorretta Carter erfand die Ganzkörpermoderation – reden, singen, tanzen – und heizt die Stimmung gewaltig an.“ CITY „Dorretta Carter & Her Funkmonsters“ , ein absolutes Muss für Funk & Soul-fans. WIENER STADTKRONE. Eintritt: VVK & AK € 20 / € 17 / € 14 Ermäßigungen: 1) Mitglieder Verein allerArt 2) Jugendliche bis 17 Jahre. www.allerart-bludenz.at