Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 11. bis Sonntag, 15. September 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Mittwoch, 11. Sept, 19 Uhr: LeinwandLounge: „Leid und Herrlichkeit – Dolor y gloria“, Remise Bludenz. Spanien 2019, 113 min, span. O.m.U. Regie: Pedro Almodóvar. Darsteller: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. Salvador Mallo (Asier Flores) wächst im Valencia der 60er Jahre im Haus seines Vaters (Raúl Arévalo) und seiner liebevollen Mutter (Penélope Cruz) auf. Früh entdeckt er seine Begeisterung für das Medium Film und das Kino und so zieht es ihn in den 80er Jahren schließlich nach Madrid, wo er Federico (Leonardo Sbaraglia) kennenlernt, eine Begegnung, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt.

Viele Jahre später ist Salvador Mallo (jetzt: Antonio Banderas) ein gefeierter Regisseur, einer der erfolgreichsten Filmschaffenden Spaniens, und blickt auf ein ereignisreiches Leben voller Exzesse, Erfolge und Verluste zurück. Während er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, überkommt ihn die Erkenntnis, dass er seine Erlebnisse mit anderen teilen muss – und schließlich scheint sich für Salvador ein Weg in ein neues Leben aufzutun… „Mit dieser autofiktionalen Geschichte über einen arbeitsunfähigen Regisseur mit Rückenschmerzen, der den Moment seines Coming-outs mit den Mitteln der Kunst wieder einzufangen versucht, gelingt Pedro Almodóvar ein Geniestreich.“ (epd Film) „Der Film trifft einen direkt mit dem ersten Frame – und zwar mit einem echten, auf Zelluloid gebannten und nicht etwa mit einer digitalen Datei – und verschlingt einen regelrecht mit den Vorlieben des Kinos vergangener Tage.“ (The Hollywood Reporter) „Ein großer Film von einem großen Regisseur.“ (programmkino.de) “Almodóvar spricht (…) Themen wie Liebe und Trauer, das Altern und den Tod an und schafft es, dass ‚Leid und Herrlichkeit‘ trotz aller Melancholie auch voller Zärtlichkeit und Hoffnung ist – sein bester Film seit vielen Jahren.“ (stern.de) „Mit meisterhafter Leichtigkeit (…) verknüpft Almodóvar diesen Strom von Erinnerungen und Figuren mit der Gegenwart, reflektiert voll Melancholie über Vergänglichkeit und Altern und feiert gleichzeitig die Magie des Kinos und die Kraft und Schönheit des Begehrens.“ (film-netz.com) Verleih: Constantin Film.

Eine Veranstaltung des Verein allerArt in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Bludenz und dem Land Vorarlberg. Eintritt Erwachsene € 10 | Ermäßigt € 8 | Kinder € 6. Karten und Info +43 (0) 664 500 55 36, info@allerart-bludenz.at, www.allerart-bludenz.at

Freitag, 13. Sept, 19 Uhr: KANONODROM – Alienlandung am Postplatz. 20:30 Uhr: ALIENGESÄNGE – Remise Bludenz. Traditionelle Musikstücke und bizarre Stimmklangflächen: Das KANONDROM ist das Vorspiel zu den Aliengesängen im öffentlichen Raum. Die Mitwirkenden der Aliengesänge singen um 19 Uhr, ausgehend vom Rathaus, an verschiedenen Plätzen der Innenstadt. Der Zug der Aliengestalten setzt sich nach dem Erklingen des Kanons mit Geschirrlärm in Bewegung. Nach der Klangprozession begeben sich SängerInnen und Publikum in die Remise zur Aufführung der ALIENGESÄNGE, die in bewegten Klangbildern um 20:30 Uhr präsentiert werden. Eintritt frei. www.remise-bludenz.at

Freitag, 13. + Samstag, 14. Sept: 24. Bludenzer Klostermarkt, Altstadt Bludenz. Der Bludenzer Klostermarkt ist die außergewöhnlichste Marktveranstaltung in der Alpenstadt Bludenz. Beim 24. Bludenzer Klostermarkt sind Vertreter aus rund 30 Klöstern aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Polen und Weißrussland zu Gast in Bludenz. Als einer der bekanntesten Märkte Westösterreichs vereint der Bludenzer Klostermarkt Produkte aus traditionell-klösterlicher Herstellung mit dem Ambiente der historischen Altstadt. Beim Bludenzer Klostermarkt steht aber nicht nur das Verkaufen und Kaufen im Mittelpunkt, vielmehr ist der Markt mittlerweile zum Treffpunkt für all jene geworden, die Interesse an tradtionell hergestellten Produkten sowie am klösterlichen Leben haben. Schon am Donnerstagabend, 12. September um 19 Uhr Der Markt wird am Freitag, den 13. September um 10.00 Uhr feierlich eröffnet. Anschließend wird das Brot gebrochen und Wein ausgeschenkt. Der Markt ist dann bis 19.00 Uhr durchgehend geöffnet. Am Samstag ist der Markt von 09.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.Veranstalter/Infos: Bludenz Stadtmarketing GmbH, Tel. 05552-63621-261, www.bludenz.at

Samstag, 14. Sept, 18 Uhr: Aktion Demenz, Abendmesse zum Thema Demenz mit Kaplan Mathias Bitsche, Laurentiuskirche Bludenz. Infos/Veranstalter: Amt der Stadt Bludenz – Gesundheit, Soziales, T +43 5552 63621-243, www.bludenz.at