Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 5. bis Sonntag, 8. September 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 7. Sept, ab 11 Uhr: Mühlgässler Fest, Mühlgasse in Bludenz. Auch in diesem Jahr veranstalten die Mühlgässler ihr großes Fest im September. Unter dem Motto „ZIRKUS IN DER MÜHLGASSE“ stellen sich die Fachgeschäfte der Bludenzer Mühlgasse vor. Moderation: Andreas Seeburger. Das Fest wird durch DJ Motion musikalisch umrahmt. Die Künstler DACAPO sorgen mit Riesenseifenblasen, Stelzenlauf und Jonglieren für große Augen. Selbstverständlich präsentieren die Mühlgässler wieder ihre legendäre Modeschau. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Tolle Stimmung und gute Laune darf gerne mitgebracht werden . . . Manege frei!!! Infos: Boutique Be Queen, T +43 5552 66836 oder Jacki’s Blumen, T +43 5552 66354. Veranstalter: Verein Mühlgässler.