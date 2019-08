Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 29. August bis Sonntag, 1. September 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 29. bis Sa, 31. Aug: Jazz & Groove Festival, Altstadt & Remise Bludenz. Drei Abende mit Jazz, Funk und Blues in der Bludenzer Innenstadt und auf dem Remise-Vorplatz. Das Jazz & Groove Festival präsentiert auch heuer hochkarätige Formationen, wie etwa die Mojo Blues Band rund um Erik Trauner, die mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung und mehr als 5.000 Live-Auftritten zu den Größen im europäischen Blues gehört. Samstagabend garantieren Cosmo Klein & The Campers mit Thorsten Skringer am Saxophon für eine Soulshow der Superlative. Do, 29.08, 18.30 Uhr, Altstadt: Jazz Night Bludenz mit den Contracted Volunteers und Nina Fleisch feat. Brendan Adams Quartett.