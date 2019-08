Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 1. August bis Sonntag, 4. August 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Noch bis SA, 17. Aug.: Shakespeare am Berg – Hamlet – von William Shakespeare.

Vorstellungen jeweils DO bis SA. Letzte Aufführung: 17.08.2019. „Shakespeare am Berg“ geht in die Fünfte Runde – das muss gefeiert werden und zwar mit der wohl bekanntesten Tragödie aller Zeiten. 2019 steht HAMLET auf dem Spielplan am neuen Spielort im Bludenzer Plettenberg-Park. Ein spektakuläres Bühnenbild wartet auf die Zuschauer. Um was geht’s: Dänemarks Königreich wird durch den Mord am Herrscher erschüttert und gerät aus den Fugen. Eine spannende, mystische und zugleich poetische Suche nach dem WARUM beginnt.

Das Team von Shakespeare am Berg rund um Autor und Regisseur Thomas Welte freut sich auf eine neue Theatersaison unter freiem Himmel. Bereits zum fünften Mal kommen die Zuschauer in Bludenz in den Genuss eines unterhaltsamen Abends, der einen frischen Blick auf vermeintlich Altbekanntes gewährt. Kartenvorverkauf: bei allen ländleTICKET- und V-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.shakespeareamberg.at.

Spieltermine: 01./02./03./08./09./10./14./15./16./17.08.2019. Infos auf www.shakespeareamberg.at

FR, 2. August 2019: Mitternachtssauna im Val Blu: Wild Wild West-BBQ & Countrymusik. www.valblu.at

SO, 4. August 2019: BBQ im Val Blu Freibad (bei Schönwetter). www.valblu.at

FR, 28. Juni bis SA, 3. August 2019