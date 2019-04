Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. April 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:



Donnerstag, 11. Apr, 20 Uhr: Kabarett „Speck mit Schmorrn“ mit Luis aus Südtirol, Stadtsaal Bludenz. Früher oder später musste es ja so weit kommen: In diesem Programm kommt nicht nur Luis aus Südtirol zu Wort, sondern auch Manfred Zöschg, Erfinder und Darsteller der Südtiroler Kultfigur. Doch was geschieht, wenn sich ein Nord- und ein Südtiroler die Bühne teilen müssen? Und wer von beiden ist der Speck und wer der Schmorrn? Eines ist jedenfalls sicher wie das Amen im Gebet: so leicht lässt sich der Luis nicht das Speckbrettl aus der Hand reißen. Ein etwas anderer Tiroler Abend mit unvorhersehbaren Folgen. Kartenvorverkauf: Ländleticket und Musikladen. Infos: DIE Künstleragentur, Günter Lissy, T +43 650 8272181, www.luis-aus-suedtirol.com

Donnerstag, 11. Apr, 20 Uhr: Literarischer Salon, Remise Bludenz. Min Jin Lee „Ein einfaches Leben“ – Der Bestseller aus den USA. Sunja und ihre Söhne leben als koreanische Einwanderer in Japan wie Menschen zweiter Klasse. Während Sunja versucht, sich abzufinden, fordern Noa und Mozasu ihr Schicksal heraus. Der eine schafft es an die besten Universitäten des Landes, den anderen zieht es in die Spielhallen der kriminellen Unterwelt der Yakuza. Ein opulentes Familienepos über Loyalität und die Suche nach der eigenen Identität. www.allerart-bludenz.at

Freitag, 12. Apr, 16-18 Uhr: Caritas – Trauernden Kindern Halt geben, Wald oberhalb Kloster St. Peter. Während der Trauertreffs werden die Kinder von erfahrenen und qualifizierten HoKi-MitarbeiterInnen begleitet. Es ist eine offene Gruppe, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Um sich gegenseitig kennenzulernen bitten wir um ein Vorgespräch unter T +43 676 884205112, hospiz.kinder@caritas.at. www.hospiz-vorarlberg.at

Freitag, 12. Apr, 18 Uhr: BMX-Vereinscup 1., BMX-Anlage Rungelinerstraße. Infos: BMX-Club Sparkasse Rhätikon Bludenz, www.bmx-bludenz.at

Freitag, 12. Apr, 20 Uhr: Konzert Habib Koité & Bamada, Remise Bludenz. Weltmusik aus Mali: Feinsinnige Verschmelzung aller Nuancen aus Westafrika mit Soul, Blues, Flamenco und Afro-Groove. Eintritt: VVK EUR 20,-/18,-, AK EUR 22,-/20,-. www.remise-bludenz.at

Samstag, 13. Apr, 10-15 Uhr: Bludenzer Fahrradbörse, Altstadt (Sturnengasse). Zum Start der Zweirad-Saison lädt Bludenz am Samstag, 13. April, von 10.00 bis 15.00 Uhr, zur Fahrradbörse mit Radsportmesse ein. Neben aktuellen Modellen der Saison finden Sie in der Sturnengasse auch gebrauchte Räder neue Besitzer. Bei der Fahrradbörse haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Gebrauchträder sowohl zu kaufen als auch zu verkaufen. Gebrauchte Räder aller Art werden in der Sturnengasse am Samstag, 13. April, ab 08.00 Uhr angenommen. Die Besitzer können den Preis dabei selbst festlegen, anschließend – von 10.00 bis 15.00 Uhr – organisiert der ÖAMTC Radfahrclub Rätikon den Verkauf, außerdem verköstigt der Verein auch mit Kuchen und Kaffee. Zweiradausstellung: Im Rahmen der Radsportmesse präsentieren die Bludenzer Fahrradhändler in der Rathausgasse die neusten Trends und laden zur Testfahrt ein – ob mit Mountainbike, E-Bike, Kinder- oder Jugendrädern. Auch Laufräder können von den Kleinsten vor Ort ausprobiert werden. Teilnehmende Betriebe sind 2RadMartin, Nägele Zweirad Elektro und iQ-sports.eu. Mit Sportbekleidung ist der Bludenzer Betrieb iFlow vertreten. Bei schöner Witterung wird „ufgspielt“: Verschiedene Ensembles der Stadtmusik Bludenz werden in der Altstadt fetzige Melodien und jazzige Arrangements zum Besten geben. Bei Schlechtwetter wird die Fahrradbörse in der Rathaus-Tiefgarage veranstaltet. Die Fahrradbörse ist eine Veranstaltung der Bludenz Stadtmarketing GmbH. Weitere Informationen unter T 05552 63621-258, www.bludenz.at.

Samstag, 13. Apr, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN: Lesung „Bruder und Schwester Lenobel“ von Michael Köhlmeier, Remise Bludenz. Kartenvorverkauf: alle Hypobanken, Tourismusbüro Bludenz T +43 5552 63621-790, Gemeindeamt Nüziders und an der Abendkasse. www.kultur-leben.at