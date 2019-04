Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. April 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 6. Apr, 20 Uhr: Multivisionsshow Spitzbergen, Pfarrzentrum Zemma (Sägeweg 16). Wilffried Schneider vom Fotoclub CCS Bregenz präsentiert eine Arktis-Rundreise mit dem Expeditionsschiff M/V Ortelius, beginnend in Longyearbyen. Die Rundreise führte entlang der Westküste Richtung Nord-Spitzbergen, wo der 80. Breitengrad passiert wurde. Eine Schifffahrt durch das Packeis stand ebenso auf dem Programm wie mehrere Zodiac-Fahrten zu verschiedenen Walross- und Vogelkolonien, imposanten Gletscherformationen und natürlich zum König der Arktis – dem Eisbär. Die Flora und Fauna auf Svalbard – wie Spitzbergen auf norwegisch heißt – zeigte alles, was die Natur zu bieten hat und selbst die spektakulären Landschaften waren von faszinierender Schönheit. Bei einer Wanderung durch die Tundra konnte die Stille und Abgeschiedenheit dieses Landes eindrucksvoll gespürt werden. Lassen Sie sich von diesem Land am Rande Europas verzaubern und genießen Sie den knapp einstündigen Reisevortrag untermalt mit passender Hintergrundmusik. Informationen unter www.travelvision-team.at

Sonntag, 7. Apr, ab 9 Uhr: Bludenz-läuft 2019 mit Start beim Riedmillerplatz Bludenz. Bludenz läuft 2019 – „Bei uns zählst DU!“ Die Alpenstadt Bludenz verwandelt sich in ein Laufparadies. Vom Halbmarathonläufer bis zum Fun Runner, vom Nordic Walker zum Handicap Teilnehmer – in Bludenz findet jeder seine Herausforderung. Tolle Highlights und ein unglaublicher Tag unter unzähligen laufbegeisterten Sportfans sind Programm. Start/Ziel: Riedmillerplatz Bludenz Beginn: ab 09:00 Uhr. Infos/Anmeldung: www.bludenz-laeuft.at , www.vorarlbergbewegt.at

Galerie allerArt, Remise Bludenz: Ausstellung von Birgit Bachmann. Öffnungszeiten: MI bis SO, Feiertage von 15.00-18.00 Uhr. Die 1966 in Innervillgraten geborene Künstlerin Birgit Bachmann lebt und arbeitet in Gmünd/Kärnten. In der Galerie allerArt wird Bachmann Arbeiten aus der Serie „zeit.fugen“ präsentieren. Die Serie besteht aus Zeichnungen mit Buntstiften, in denen sie detailgetreue Abbildungen phantasievoll komponiert, monumentalen begehbaren Zeichnungen wie „KABBA“ (einem gezeichneten Raum, der aus 160 Bleistiftzeichnungen besteht), sozialkritischen Rauminstallationen, die Bezug auf aktuelle politische Themen nehmen, Holzschnittarbeiten kombiniert mit Ölmalerei. In ihrem Werk versucht Birgit Bachmann einen Kosmos künstlerisch zu erschaffen, eine eigene Welt, die immer wieder aufs Neue überrascht. „Jedoch nicht im Sinne von Provokation … sondern im Sinne der Fortsetzung eines Gedanken … der wie ein Fluss, der mäandert und immer wieder gewaltige Akzente setzt.“ (Alexander Gerdanovits). www.allerart-bludenz.at