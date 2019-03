Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 21. bis Sonntag, 24. März 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 21. Mär, 19.30 Uhr: „Fierobad-Jazz“, Cafe Restaurant Remise. Mit Bastian Berchtold begrüßen wir an diesem Abend nicht nur einen der talentiertesten Stimmen unserer Region, sondern auch einen bei Kritikern und Publikum sehr beliebten Musiker. Gemeinsam mit der „Fierobad-Jazz“ – Band wird Bastian Berchtold von Pop bis Jazz ein spannendes Programm dem Publikum präsentieren. Die ein oder andere musikalische Überraschung ist da schon vorprogrammiert. Die Musikreihe „Fierobad-Jazz“ begeistert einmal am letzten Donnerstag im Monat ihre Zuhörer mit Livemusik vom Feinsten. Eintritt: freiwillige Spenden.

Freitag, 22. Mär, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN: Holla! . . . Da spielt sich was ab . . Remise Bludenz. Originell, frech und leidenschaftlich – mit Brass, Blues und Volksmusik. Stefan Bär/Vocals+Tuba, Manfred Barta/Drums+Gitarren, Simon Gmeiner/Vocals+Trompete+Akkordeon+Dudelsack, Franz Greiter/Vocals+Gitarren, Kurt Lipburger/Vocals+Addordeon+Gitarren. Eintritt: VVK & AK EUR 30,- Kartenvorverkauf: alle Hypobanken, Tourismusbüro Bludenz T +43 5552 63621-790, Gemeindeamt Nüziders und an der Abendkasse. www.kultur-leben.at

Samstag, 23. Mär, 20 Uhr: Meisterwerke der Kirchenmusik in Bludenz, Heilig Kreuz Kirche. Städtisches Orchester Bludenz und „Gioia“ mit Musik zur Fastenzeit. Am Samstag, 23. März 2019 führen um 20.00 Uhr in der Bludenzer Heilig Kreuz-Kirche das Städtische Orchester Bludenz und der renommierte und mehrfach ausgezeichnete Bludenzer Chor „Gioia“ gemeinsam mit den Solistinnen Anna Gschwend (Sopran) und Isabel Pfefferkorn (Alt) Pergolesis Meisterwerk, sein „Stabat Mater“, und weitere Sakralwerke des 20. und 21. Jhs. von Knut Nystedt, Martin Völlinger u.a. auf. Die Chorleitung hat Ulrich Mayr inne, das Städtische Orchester wird von Nikolaus Pfefferkorn geleitet. „Stabat Mater“, auf Deutsch sinngemäß „Die Mutter Jesu stand unter dem Kreuz“, ist ein vielvertonter sakraler Text, der Komponisten aller Zeiten zu Meisterwerken inspirierte und hervorragend in die Fastenzeit passt. Giovanni Battista Pergolesi schuf dieses Meisterwerk am Übergang von der Barockzeit zur Klassik kurz vor seinem frühen Tod. Er starb nämlich 1736 mit erst 26 Jahren an Tuberkulose.