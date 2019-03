Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. März 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 8. März bis SA, 27. April 2019

Galerie allerArt, Remise Bludenz: Ausstellung von Birgit Bachmann. Öffnungszeiten: MI bis SO, Feiertage von 15.00-18.00 Uhr. Die 1966 in Innervillgraten geborene Künstlerin Birgit Bachmann lebt und arbeitet in Gmünd/Kärnten. In der Galerie allerArt wird Bachmann Arbeiten aus der Serie „zeit.fugen“ präsentieren. Die Serie besteht aus Zeichnungen mit Buntstiften, in denen sie detailgetreue Abbildungen phantasievoll komponiert, monumentalen begehbaren Zeichnungen wie „KABBA“ (einem gezeichneten Raum, der aus 160 Bleistiftzeichnungen besteht), sozialkritischen Rauminstallationen, die Bezug auf aktuelle politische Themen nehmen, Holzschnittarbeiten kombiniert mit Ölmalerei. In ihrem Werk versucht Birgit Bachmann einen Kosmos künstlerisch zu erschaffen, eine eigene Welt, die immer wieder aufs Neue überrascht. „Jedoch nicht im Sinne von Provokation … sondern im Sinne der Fortsetzung eines Gedanken … der wie ein Fluss, der mäandert und immer wieder gewaltige Akzente setzt.“ (Alexander Gerdanovits). www.allerart-bludenz.at