Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 21. bis Sonntag, 23. September 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 22. Sept., 9-14 Uhr: Bludenzer Erntedankmarkt, Altstadt Bludenz. An über 30 Marktständen wird beim Erntedankfest die Vielfalt von bäuerlichen Produkten, aber auch heimisches Handwerk präsentiert. Buntes Markttreiben mit Lebensmitteln und bäuerlichem Handwerk aus der Region bieten viel für’s Auge. Der Gaumen wird durch verschiedene Verpflegungsangebote verwöhnt, für musikalische Umrahmung durch die „Brazer Böhmische“ ist gesorgt. Die schöne Erntedankkrone wird viele Blicke auf sich ziehen und gesegnet werden. Für die kleinen Besucher steht Stecklebrot und Kinderschminken der Pfadfinder Bludenz auf dem Programm. Die Besucher können mitten in der Stadt Landluft schnuppern und mit ihren Trachten das Bild noch farbenfroher gestalten! Veranstalter/Infos: Bäuerinnen Innerland in Kooperation mit Bludenz Stadtmarketing GmbH, Infos: T +43 5552 63621-261, www.bludenz.travel