Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. September 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 7. Sep, ab 10 Uhr: 23. Bludenzer Klostermarkt – Eröffnung des Klostermarktes beim Nepomukbrunnen, Altstadt Bludenz. Klöster aus AT, DE, Pl, Weißrussland und F präsentieren in der Bludenzer Alpenstadt ihre Produkte und Angebote aus eigener Herstellung: Weine, Biere, Klosterbrände, Spezialitäten aus Wald und Garten und Kunsthandwerk. Ein einmaliges Markterlebnis im Alpenraum. Marktzeiten: FR von 10.00-19.00 Uhr, SA von 09.00-16.00 Uhr. Infos: Bludenz Stadtmarketing GmbH, T +43 5552 63621-261, www.bludenz.travel

Freitag, 7. Sep, 20 Uhr: 1. Vorarlberger Dialekt Slam – Wällaweg an bsundriga Poetry Slam, Remise Bludenz. Sprache ist Kunst. Davon ist Lukas Wagner vom Slamlabor Vorarlberg überzeugt. Und weil es in Vorarlberg „körig“ zugeht und „d Sproch oh a biz verwäga si ka“ startet im September ein neues Format der Sprachkunst, welches in Bludenz nun Premiere feiert: Am Freitag, 7.September findet in der Remise der erste Dialekt Slam statt. Poetry Slam vom Feinsten mit internationalen Poeten und ganz viel „uriger Schproch!“ Wer hat das Zeug zum Dialekt-Slam-Meister? Ermäßigter Eintritt für alle Trachten-Trägerinnen. www.remise-bludenz.at