Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 31. Aug, 20 Uhr: Jazz & Groove in Bludenz. Das Bludenzer Jazzfestival präsentiert heuer bereits in dritter Auflage hochkarätige Jazzbands, die zum Verweilen und Mitswingen einladen.

Am Freitagabend werden die Gastgärten in der Rathausgasse zum gemütlichen Treffpunkt, wenn ab 20.00 Uhr Bastian Berchtold & Vincent Rein für einen stimmungsvollen Auftakt des Festivalwochenendes sorgen. Bei Regenwetter wird das Konzert am Freitag in die umliegenden Lokale und am Samstag in die Remise verlegt. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Infos: Kulturabteilung der Stadt Bludenz, T + 43 5552-63621-236, www.bludenz.at, www.remise-bludenz.at