Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. August 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag 23. Bis So, 26. Aug.:„Schaffarei“ – Vorarlbergs erstes Festival zur Arbeitskultur, veranstaltet von der Arbeiterkammer Vorarlberg, Vorplatz Volksschule Bludenz-Mitte. Unter dem Motto „I schaff z’Vorarlberg“ laden die AK Vorarlberg zum gemeinsamen Diskutieren, Feiern, Lachen und Mitgestalten ein. Bei bester Verpflegung und mit unkonventionellen Formaten holt die Schaffarei die Arbeit und ihre Rolle im Leben der Menschen vor den Vorhang – denn was und wie wir arbeiten, beeinflusst nicht nur den Gehaltszettel, sondern auch wer wir sind und sein können.

Das Pop-up Wirtshaus „Schaffarei“ tourt im Sommer vom Bodensee bis ins Montafon und findet auch in der Innenstadt Bludenz ein temporäres Zuhause. Mitten in der Stadt entsteht durch unkonventionelle Festivalarchitektur ein Veranstaltungsraum rund ums Thema „Schaffa in Vorarlberg“. Konzerte, Morgen-Yoga, Stammtisch, Impulse, Erzählcafé und mehr.

Der Eintritt ist frei.

Programm DO: 06.00 Uhr – Frühstück. 07.00 Uhr – Bewegung & Meditation am Morgen. 08.00 Uhr – Z’Nüne: Pausen-Verpflegung für ArbeiterInnen. 09.00 Uhr – AK Service „Arbeitsrecht. 10.00 Uhr – AK-Beratung „Konsumentenschutz“. 12.00 Uhr – Z’Mittag: Mittagstisch für ArbeiterInnen. 16.00 Uhr – Z’Viere: Offenes Buffet. 17.00 Uhr – Eröffnung Festival mit Programm-Vorstellung. 19.00 Uhr – Unterhaltung mit Firobad-Bier & Pub-Quiz. 21.00 Uhr – Konzert mit Prinz Grizzley and his Beargaroos.

Programm FR: 06.00 Uhr – Frühstück. 07.00 Uhr – Bewegung & Meditation am Morgen. 08.00 Uhr – Z’Nüne für ArbeiterInnen. 09.00 Uhr – AK-Impuls „Familie“. 10.00 Uhr – AK-Service „Sozialrecht“. 12.00 Uhr – Z’Mittag: Mittagstisch für ArbeiterInnen. 14.00 Uhr – AK-Service „Gesundheit“. 15.00 Uhr – AK-Impuls „Zeit- und Stressmanagement“. 16.00 Uhr – Z’Viere: Offenes Buffet. 17.00 Uhr – AK-Beratung „Arbeitsrecht“. 19.00 Uhr – Unterhaltung „Arbeiter-Stammtisch“. 21.00 Uhr – Konzert mt Philipp Lingg & George Nussbaumer.

Programm SA: 07.00 Uhr – Bewegung & Meditation am Morgen. 08.00 Uhr – Brunch mit Riebl & Co. 11.00 Uhr – Keynote mit Prim. Dr. Albert Lingg. 12.00 Uhr – gemeinsamer Mittagsstisch. 13.00 Uhr – Unterhaltung „Bring your records“. 14.00 Uhr – Storytelling „Geschichten von der Arbeit“. 17.00 Uhr – Briand wird Marent: Offenes Buffet. 19.00 Uhr – Firobad-Bier. 21.00 Uhr – Unterhaltung mit Voodoo Jürgens. Programm SO: 07.00 Uhr – Bewegung & Meditation am Morgen. 09.00 Uhr – Schaffarei Picknick mit Live-Musik. 13.00 Uhr – AK-Service „Bildung“. 14.00 Uhr: AK-Beratung „Konsumentenschutz“. 15.00 Uhr – AK-Bibliothek „Bücher-Schätze“. 16.00 Uhr – Closing mit Festival-Rückschau. www.schaffainvorarlberg.at

Freitag., 24. Aug, 9 Uhr: Geführte Ganztagswanderung zum Hohen Fraßen, Treffpunkt Talstation Muttersberg Seilbahn. Die Wanderung auf den Hohen Fraßen führt auf einen Gipfel unter 2.000 m mit einem gewaltigen 360o Panoramarundblick. Wanderroute: Muttersberg – Tiefenseesattel – Hoher Fraßen (1.979 m) – Fraßenhütte – Muttersberg. Gehzeit hin und retour: ca. 4 Stunden. Teilnahmegebühr: EUR 10,00 pro Teilnehmer ohne Gästekarte. Teilnehmer: 4-15 Teilnehmer. Kostenlose Teilnahme für Gäste mit der Bludenz-Klostertal-Arlberg Card sowie der Brandnertal Card. Anmeldung bis zum Vortag um 17.00 Uhr bei BergAKTIV Brandnertal, T +43 664 88511271, www.bludenz.travel

Samstag, 25. Aug, 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt, Altstadt Bludenz.

Samstag, 25. Aug, 15-23 Uhr: Dörflefest Brunnenfeld der Dorfgemeinschaft Brunnenfeld, Dorfbrunnen Brunnenfeld.

Samstag, 25. Aug, ab 18 Uhr: 30 Jahre Jubiläum Gasthaus Stern. Feierliche Eröffnung, anschl. Musik mit den „Silbertalern“. Festzelt – freier Eintritt – bei jeder Witterung. Auf Ihr Kommen freut sich das Sternen-Team.