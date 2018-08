Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. August 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 9. Aug, 11-24 Uhr: 4. Alpen Culinary Street Food Festival in der Altstadt: Bereits zum vierten Mal verwandelt sich die Bludenzer Altstadt in eine Festtagstafel für Genießer: Beim Street Food Festival wird der Laurentiustag – der Feiertag der Köche – zelebriert. Sowohl die Jungen als auch die erfahrenen Küchenmeister stehen im Mittelpunkt. Dieses Genuss-Festival in Bludenz hat aber für jeden etwas zu bieten. Denn hier ist probieren ausdrücklich erwünscht. Im Mittelpunkt stehen Gastronomische Betriebe imt ihren regionalen kulinarischen Köstlichkeiten. Die Bludenzer Altstadt verwandelt sich wieder für einen Tag in eine kulinarische Meile mit Produkten aus der Region. Die Meister ihres Faches – die Küchenchefs und ihre jungen Nachwuchskräfte – zeigen, dass man hochwertige, regionale und innovative Küche auch auf der Straße zubereiten und servieren kann. Edle Weine, erfrischende Biere und Säfte, raffinierte Cocktails runden das reichhaltige Angebot ab. Für musikalische Unterhaltung sorgen coole Bands und trendiger DJ-Sound. Der Eintritt ist frei. In den Bon-Werten ist ein Eventbeitrag mit inkludiert. Der Bonverkauf startet um 10.45 Uhr und endet um 22.00 Uhr. Mit diesem Beitrag werden die ganzen Annehmlichkeiten dieser Veranstaltung wie kulinarische Köstlichkeiten, das Getränkeangebot, coole DJ und Live-Musik sowie das ganze Ambiente im Veranstaltungsbereich angeboten. Das Alpen Culinary Street Food Festival ist eine Veranstaltung des Vorarlberger Kochverbands und Vorarlberg isst . . ., einer Initiative der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaftskammer, in Kooperation mit der Alpenregion Bludenz und Bludenz Stadtmarketing. Programm: 11.00 Uhr – Eröffnung. 11.30-24.00 Uhr – Streetfood-Stände, Top-Köche und Lehrlinge. Tolle Live-Bands und DJ-Sound sorgen für Stimmung. Infos: www.streetfood-festival.at