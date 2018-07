Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 7. Jul, 10-18 Uhr: 35. Milka Schokoladefest in der Alpenstadt. Innenstadt Bludenz. Beim größten Milka-Fest des Jahres wird ganz Bludenz in Lila erstrahlen und für tausende Besucher jede Menge Spaß rund um die beliebte Alpenmilch Schokolade bieten. Start für die Sport- und Spielestationen ist um 10.00 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist um 11.00 Uhr. Die Spielestationen schließen um 17.00 Uhr, gleich darauf gibt’s die große Abschlussparade mit Verlosung. Der Eintritt ist frei! Am Samstag, 07. Juli, feiert das Milka Schokofest sein 35-jähriges Jubiläum und taucht ganz Bludenz wieder in modisches Lila. Zahlreiche Künstler verzaubern die Besucher mit ihren Darbietungen, bei den Milka Spielstationen ist für Action gesorgt, Gewinnspiele verlosen tolle Preise und die Milka Ski Stars sind natürlich auch dabei. Musikalisch unterhalten werden die Gäste u.a. von der Band “Bluatschink”. Buntes Fest mit vielen Attraktionen: Akrobaten, Stelzengeher, Jongleure, Zauberer, Clowns, Straßentänzer und Drehorgelspieler erfreuen beim Milka Schokofest heuer schon zum 35. Mal in Folge die Herzen der Besucherinnen und Besucher. Auf die kleinen Schokofans warten rund 30 Spiel- und Spaßstationen – von der beliebten Hüpfburg über die Kinderdisco bis zur Milka Naps-Suche im Heu.