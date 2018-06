Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 28. Juni bis Sonntag, 1. Juli 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 28. Bis Sa, 30. Jun.: 16. Weizer Mulbratlfest: „Echt guat – echt steirisch“ heißt es in der Bludenzer Altstadt: Steirische Köstlichkeiten, Wein und Musik präsentieren die steirischen Direktvermarkter rund um Heinz Habe beim Weizer Mulbratlfest. Traditionell wird das Marktfest mit dem Anschnitt des Mulbratls eröffnet. Marktzeiten: DO von 11.00-22.00 Uhr*, FR von 09.00-22.00 Uhr* +SA von 09.00-21.00 Uhr. Jeden Abend Verlosung mit attraktiven Preisen. Musik mit „Maridi & Franz“. * Bei Schönwetter ist das Mulbratlfest am DO + FR bis 24.00 Uhr geöffnet. Infos: Heinz Habe, T +43 676 75 00 944, heinz@habe.at