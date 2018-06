Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Juni 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Samstag, 9. Juni + So, 10. Juni: Reitturnier des Reitclubs Bludenz, Äule Lorüns (Nähe Fußballplatz, am Radweg), jeweils ab 8 Uhr. Beginn mit Springreiterbewerb. Highlights: Springer-prüfung der Klasse LM mit Stechen jeweils am späten Nachmittag. Bewirtung am Platz. Infos: T +43 664 4064125