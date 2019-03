Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 28. bis Sonntag, 31. März 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Fr, 29. Mär, 13-16.30 Uhr: Bludenzer Repair Café – jeden letzten Freitag im Monat, carla store (Klarenbrunnstraße). Von 13 bis 16.30 Uhr können im carla store in der Klarenbrunnstraße wieder defekte Haushaltsgeräte zur Reparatur vorbeigebracht werden. Mit viel Geduld, fachkundigem Wissen und dem richtigen Werkzeug versuchen die „schlauen Füchse“ vom Bludenzer Repair Café, scheinbar kaputte Haushaltsgeräte zum Laufen zu bringen. Ob dienstverweigender Staubsauger, stummer Radio, Temperatur unempfindlicher Wasserkocher oder kochfaule Mikrowelle – mit der tatkräftigen Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer kommen diese und noch weitere Elektrokleingeräte bestimmt wieder in Schwung. www.bludenz.at

Freitag, 29. Mär, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN: Konzert mit dem Altenberg Trio mit Christoph Stradner (Violoncello), Christopher Hinterhuber (Klavier) und Ziyu He (Geige), Remise Bludenz. Gespielt werden Werke von Mozart, Zemlinksy und Ravel. Kartenvorverkauf: alle Hypobanken, Tourismusbüro Bludenz T +43 5552 63621-790, Gemeindeamt Nüziders und an der Abendkasse. www.kultur-leben.at

Sonntag, 31. Mär, 14.30 Uhr: Hospiz Vorarlberg lädt zum Trauercafé, Betreutes Wohnen Bludenz (Spitalgasse 10 a). Die Trauer um einen nahestehenden Menschen bedeutet für die Zurückbleibenden oft nicht nur eine schwere, sondern manchmal auch sehr einsame Zeit Trauernde sollen und dürfen sich jedoch die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Dabei kann der Austausch mit anderen Betroffenen hilfreich sein. Einmal monatlich werden deshalb in mehreren Gemeinden Trauercafés angeboten. Es ist ein offenes und unverbindliches Angebot für trauernde Menschen, unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt und unabhängig von Alter, Konfession oder Nationalität. Bei einem gemeinsamen Frühstück bzw. Nachmittagskaffee können sich in geschützter Atmosphäre Menschen treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist und mit anderen über ihren Schmerz und die Veränderungen in ihrem Leben sprechen. Dabei steht es jedem offen, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen oder einfach nur da zu sein, zuzuhören und einen Kaffee zu trinken. Die Treffen werden von ehrenamtlich tätigen TrauerbegleiterInnen begleitet. Eine Anmeldung ist keine erforderlich. Weitere Termine: 28.04., 26.05., 30.06., 29.09., 27.10., 24.11. + 15.12.2019. Eine Initiative von Hospiz Vorarlberg in Kooperation mit Stadt Bludenz und der Pfarre Heilig Kreuz. Infos: Hospiz Vorarlberg, T +43 5552 200-1100, www.hospiz-vorarlberg.at