Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 19. bis Sonntag, 22. Juli 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 19. bis Sa, 21. Juli: 24. Woodrock Festival 2018, Hinterplärsch, Bludenz. Einlass: jeweils ab 18 Uhr. Das Woodrock-Festival meldet sich, nach einem kurzen Zwischenspiel in der Innenstadt, nun wieder im Wald zurück und bereichert bereits zum 24. Mal die Oberländer Musik- und Kulturszene. Abermals wird das idyllische Open-Air-Gelände Hinterplärsch zum Schauplatz für das legendäre Woodrock Festival. Da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen feiern Musikliebhaber*innen, Partygänger*innen und Tanzwütige drei Tage am Fuße des Muttersbergs. Von Punk/Rock und Hip Hop über Electro bis hin zu Reggae ist wieder für Jede*n was dabei. Das Festival-Highlight des Oberländer Eventkalenders wird seit jeher durch große Jugendbeteiligung realisiert. Das Engagement der jungen, lokalen Szene trägt in der Vorbereitung und der Durchführung maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei und schlägt sich nicht zuletzt im musikalischen Programm nieder. Das Organisationsteam der Villa K. hat den Anspruch vor allem der regionalen Musikszene eine Plattform zu bieten und handgemachte Musik zu fördern. Daher wird neben nationalen und internationalen Größen auch die Vorarlberger Musikszene vertreten sein. Die aktuellen Informationen zum Programm und alle anderen wichtigen Facts gibt´s fortlaufend in der Presse auf unserer Homepage und unter Instagram #hinterplärschcalling.