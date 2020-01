Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 30. Jänner bis Sonntag, 2. Februar 2020 geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 30. Jan, 20 Uhr: Nägl mit Köpf“ – Kabarett mit Gabi Fleisch.

Ein Kabarett für Verheiratete, Geschiedene, Verliebte, Heiratswillige, Mehrfachverheiratete, Mehrfachgeschiedene, Singles und solche, welche bei Kabarett und guter Musik einfach wieder einmal von Herzen lachen möchten! AK EUR 26,- / EUR 24,-. In der Remise Bludenz. www.remise-bludenz.at .

„Fierobad-Jazz“ begeistert einmal im Monat am letzten Donnerstag ihre Zuhörer mit Livemusik vom Feinsten. Gäste: Veronika Morscher und Benny Omerzell (Gewinner des Kulturpreises des Landes Vorarlberg). Im Studio Lederer, Sturnengasse 26. Eintritt: freiwillige Spenden.

SA, 1. Feb, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN: Oberton String Octet – Jevgenijs Cepoveckis, Veronika Brecelj, Andril Uhrak, Alberto Stiffoni/Violine, Serhii Zhuravlov, Hanga Fehér/Viola, Floris Fortin, Dorottya Standi/Violoncello. Werke von Edward Grieg, Franz Schubert, Astor Piazzolla. In der Remise Bludenz. Eintritt: EUR 30,00. Kartenvorverkauf: hypobank-Filialen oder Tourismusbüro Bludenz, T +43 5552 63621-790 und Gemeindeamt Nüziders sowie an der Abendkasse. Die Eintrittspreise kommen zur Gänze Caritas-Projekten für Aids-Waisenkinder in Äthiopien zugute. www.kultur-leben.at . www.remise-bludenz.at