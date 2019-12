Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 19. bis Dienstag, 31. Dezember 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 19. Dez, 15 Uhr: KinderLiederMitmachkonzert mit „Konrad Bönig“, Mühlgasse (Altstadt Bludenz). Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

DO, 19. Dez, 18 Uhr: DJ, Punsch & Glühwein mit DJ Chris Jukebox, Mühlgasse (Altstadt Bludenz). Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

DO: 19. Dez, ab 20 Uhr: Christbaum-Versteigerung für den guten Zweck, Mühlgasse (Altstadt Bludenz). Die Besucher können auch heuer einen geschmückten Christbaum ersteigern. Der gesamte Erlös kommt dem Verein „Geben für Leben“ zugute. Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

DO, 19. Dez, 20 Uhr: Fierobad Jazz, Cafe Dörflinger. Die Musikreihe „Fierobad-Jazz“ ist eine Bludenzer Initiative. Entstanden aus der Idee, regelmäßig Livemusik einem breiten Publikum zu präsentieren, finden einmal im Monat an einem Donnerstagabend in verschiedenen Locations Konzerte mit versierten Musikern statt. Dabei wird in gemütlicher und zwangloser Atmosphäre eine einzigartige Brücke zwischen Zuhörern und Musikern geschlagen. So wie die Locations, wechseln auch von Veranstaltung zu Veranstaltung die Besetzungen, die am jeweiligen Abend zu hören sind. Dies führt nicht nur zu interessanten musikalischen Konstellationen auf der Bühne, sondern ermöglicht den Zuhörern verschiedene Jazz-Genres live zu genießen. Die Kombination aus wechselnden Locations mit jeweils neuen Besetzungen und dem Ziel Musik auf höchstem Niveau zu präsentieren, machen die Musikreihe „Fierobad-Jazz“ zu einem Unikum in der Region. Die Veranstaltungen finden alle bei freiem Eintritt statt. Weihnachts-Charity-Special Gäste: Viola Ess-Pfefferkorn (Gesant) & Michael Ess (Piano). Auch in diesem Jahr steht die Dezember-Ausgabe des „Fierobad-Jazz“ ganz im Zeichen des guten Zwecks. Der Reinerlös des Abends wird zur Gänze an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Weihnachtliche Jazzklänge und leckerer Punsch sind garantiert. www.remise-bludenz.at

FR, 20. Dez, 16-18 Uhr: Wollnest im Wolle & Leinen Ulrike Bartenbach, Wichnerstraße. Lustiges Handarbeiten mt Wolle für die kleinen Kreativen. Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung unter T +43 5552 64044. Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

SA, 21. + SO, 22. Dez.: Wintermarkt, Innenstadt Bludenz. Der große Wintermarkt in Bludenz findet jedes Jahr kurz vor Weihnachten statt. Kurz vor Weihnachten wird Bludenz zum Marktplatz für allerhand Kurioses und Kreatives: Krämer und Handwerker aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Waren. Auch kuinarisch hat der Wintermarkt einiges zu bieten: So werden die Marktbesucher mit heißen Würsten, Kärntner Spezialitäten oder auch süßen Leckereien wie Zuckerwatte und gebrannten Mandeln verwöhnt. Marktzeiten: SA von 08:00 bis 18:00 Uhr und SO von 10:00 bis 17:00 Uhr. Weitere Infos: Amt der Stadt Bludenz, Marktwesen, T +43 5552 63621-219, www.bludenz.at

SA, 21. Dez, 10 Uhr: Geführte Schneeschuhwanderung Muttersberg, Talstation Muttersberg Seilbahn. Im Sommer 2018 wurde der Alpine Art Kunstweg auf dem Muttersberg eröffnet. Sieben namhafte Künstlerinnen und Künstler gestalteten sechs Kusntwerke entlang des Rundweges. Erfahren Sie bei der geführten Schneeschuhwanderung interessante Informationen zu den einzelnen Kunstwerken. Dauer: ca. 2 Stunden, Teilnehmerzahl: ab 4 Personen (max. 40 Personen), für Kinder ab 10 Jahren. Preis mit Gästekarte: kostenlose Teilnahme an der geführten Schneeschuhwanderung inkl. Leihmaterial (exkl. Bahnfahrt). Preis ohne Gästekarte: EUR 25,00 pro Person inkl. Leihmaterial (exkl. Bahnfahrt). Anmeldung: Bis 16.00 Uhr am Vortag bei Alpenstadt Bludenz Tourismus, T +43 5552 63621-790 oder info@alpenregion.at

SA, 21. Dez, 20 Uhr: Timeless – Electronic Music Night III – Christmas Special, Remise Bludenz. Am 21. Dezember gastiert das erfolgreiche Format Timeless bereits zum dritten Mal in der Remise Bludenz. Timeless ist eine Veranstaltung bei der du von DJ’s und Artists durch elektronische Musik in den Genres Tech-house, Deep-house bis zu Melodic Techno in Verbindung einer visuellen Light Show durch die Nacht geführt wirst. Also Alltag aus und Sound an. Lasst uns mit treibenden Rhythmen neben hypnotisierenden Visuals durch die Nacht tanzen. Wie im letzten Jahr sorgen wir mit einem HIgh End D&B Soundsystem für höchste Qualität. Weitere Infos zum Line Up findest du unter www.villak.at oder www.remise-bludenz.at. Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz l Villa K, T +43 5552 33023, www.villak.at

SO, 22. Dez, 22 Uhr: XMas Clubbing mit den DJs Mike van Bracht & Wolle, Fohren Center. Eintritt ab 16 Jahren (Ausweispflicht). www.fohren-center.at , www.facebook.com/fohrencenter

DI, 24. Dez Gottesdienste zu Weihnachten:

16.00 Uhr, Heilig Kreuzkirche: Krippenfeier https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/bludenz

16.00 Uhr, Pfarrkirche Herz Mariae: Krippenfeier. www.pfarre-herz-mariae.at

17.30 Uhr: Christmette in der Pfarrkirche Bings www.kath-kirche-vorarlberg.at/bludenz/pfarren/herz-mariae/willkommen

18.30 Uhr, Evangelische Kirche (Oberfeldweg 13): Familiengottesdienst mit Pfarrerin Barbara Wedam www.evangelischegemeindebludenz.at

21.30 Uhr, Klosterkirche St. Peter: Christmette mit dem St. Peter Chor www.sanktpeter.at

21.30 Uhr, St. Antoniuskirche Rungelin: Christmette www.sanktpeter.at

22.00 Uhr, Franziskanerklsoter: Christmette mit dem Franziskanerchor unter Chorleiter Mario Ploner. www.franziskanerklostr-bludenz.at

22.00 Uhr, Pfarrkirche Herz Mariae: Christmette mit anschließender Agape. www.pfarre-herz-mariae.at

23.00 Uhr, Heilig Kreuzkirche: Christmette https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/bludenz

MI, 25. Dez, 8 Uhr Feierlicher Gottesdienst, Franziskanerkloster. www.franziskanerkloster-bludenz.at

DO, 26. Dez, 8 Uhr Heilige Messe, Franziskanerkloster. www.franziskanerkloster-bludenz.at

DO, 26. Dez, 10 Uhr Gottesdienst zum Weihnachtsfest mit Abendmahl, Evangelische Kirche (Obdorfweg). www.evangelischegemeindebludenz.at

SA, 28. Dez. : Silvestermarsch der Stadtmusik Bludenz, Innenstadt Bludenz. Infos: Edgar Fleisch, T +43 664 5138007, www.stadtmusik-bludenz.at

SA, 28. Dez, 16 Uhr: Singen vor der Krippe, Franziskanerkirche. Dazu sind alle Eltern mit Kleinkindern, Großeltern und Freunden ganz herzlich eingeladen. Musikalisch begleiten uns die Mütterrunde mit ihren Kindern. Es gibt den Kindersegen und die berühmten Kapuzinerringle. Anschließend gibt es Tee und Kekse. Die Franziskaner freuen sich auf einen zahlreichen Besuch. www.franziskanerkloster-bludenz

SA, 28. Dez, 22 Uhr: : clankz (Drum and Bass) Veranstalter: DB Entertainment & Clothing Anstalt, Fohren Center. www.fohren-center.at , www.facebook.com/fohrencenter

DI, 31. Dez, 17 Uhr Silvester Jahresabschlussgottesdienst, Franziskanerkloster. www.franziskanerkloster-bludenz.at