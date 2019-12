Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 11. bis Sonntag, 15. Dezember 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 11. Dez, 20 Uhr: Konzert mit „Rumborak“ , Remise Bludenz. Geradliniger, stromiger und erdiger Mundartrock aus dem Vorarlberger Oberland. Seit 1996 hat sich Rumborak mt der ROTZBUA-Tour einen Namen als Liveband erspielt. Straighte, handgemachte Rockmusik und in Mundart vorgetragene Geschichtle aus dem Alltag live in der Remise Bludenz. Eintritt: EUR 10,00 Abendkasse. www.remise-bludenz.at

DO, 12. Dez, 18 Uhr: DJ, Punsch & Glühwein mit DJ Chris Jukebox , Mühlgasse (Altstadt Bludenz). Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

FR, 13. Dez, 14-18 Uhr: Adventhock im Sprungbrett Lädele , Sturnengasse (Altstadt Bludenz). Das Sprungbrett Lädele lädt zum gemütlichen Beisammensein für Jung und Alt mit Punsch und weihnachtlichem Gebäck. Es erwarten die Besucher weihnachtliche Harfenklänge und Gedichte sowie die Kreativwerkstatt, in der Glas und Keramik individuell bemalt werden können. Anmeldungen fürs Kinder-Adventbasteln und die Kreativwerksatt spätestens eine Woche vor Veranstaltung unter T +43 5522 200 2190. Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

FR, 13. Dez, 14 + 15 Uhr: Kinderbackstube der Bäckerei Fuchs , Sturnengasse (Altstadt Bludenz). In der Backstube der Bäckerei Fuchs backen Kinder Weihnachtskekse, die im Anschluss mit nach Hause genommen werden dürfen. Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung unter T +43 5552 62327. Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

FR, 13. Dez, 18 Uhr: Live-Musik mit „Fish & Schnitzel“ , Mühlgasse (Altstadt Bludenz). Das Duo „Fish & Schnitzel“ vereint, wie der Name schon vermuten lässt, englischen Charme mit österreichischem Flair. Zusammen machen der gebürtige Engländer und der Montafoner Cover Songs auf höchstem Niveau. Eine markant rockige Stimme und eine einzigartig gespielte Akustik-Gitarre sind das Aushängeschild der zwei Musiker. Infos. Bludenz Stadtmarketing, T +43 5552 63621-258, www.bludenz.at

FR, 13. Dez, 15 Uhr: Kumm Inna Disco presented by Caritas LIS. Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz l Villa K, T +43 5552 33023, www.villak.at

SA, 14. Dez, ab 11 Uhr: Frei.Raum: The Green Room , Pulverturmstraße 2. Wie einfach es ist, selbst etwas zum Wohl der Umwelt beizutragen, zeigen SchülerInnen der Tourismusschule Bludenz. Im Rahmen von frei.raum wird die ehemalige Kreativkopie gegenüber vom Pulverturm in einen Hotspot für Umwelt und nachhaltige Ideen verwandelt. Zu entdecken gibt es spannende Minivorträge, Workshops zum Thema Upcycling, Resssourcenschonung und vieles mehr. Eintritt frei.

SA, 14. Dez, ab 13 Uhr: "Die Mühle" Weihnachtsmarkt , St. Peterstraße 18. "Die Mühle" im Weihnachtsfieber mit Bio-Produkten und Handgemachtem: Bio Raclette, Bio Glühwein, Bio Kinderpunsch, Bio Kekse, besonderes Handwerk, Kreatives aus Holz, Intarsienbilder, Holzschnitzereien vom Berg, Haarschmuck, Thermomix in Aktion, Bergsport und Sonnenglas. Veranstaltet von: Die Mühle GmbH, s'Mühlelädile, HAARgenau Manuela, movimento Bergsport & Physiotherapie, LORENZIN Physiotherapie & Training. Der Erlös geht an den Verein "Clinicclowns Vorarlberg".

SA, 14. Dez, 15-19 Uhr: 11. Adventmärktle im Klosterhof , Franziskanerkloster. Freunde des Klosters, Vereine aus Pfarre und Stadt bieten kleine Weihnachtsgeschenke zum Verkauf sowie leckere Imbisse und Getränke an. Dazwischen singen und spielen Chöre und Musikgruppen advent- und weihnachtliche Lieder und Weisen. Der Reinerlös aus der Besinnlich-musikalischen Adventstunde und dem Adventmärktle kommt Menschen mit Beeinträchtigung und unterstützungswürdigen Familien zugute. www.franziskanerkloster-bludenz.at

SA, 14. Dez, 15 Uhr: Kindertheater presented by Theater der Figur , Villa K. (Jellerstraße). Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz l Villa K, T +43 5552 33023, www.villak.at

SA, 14. Dez, 19.30 Uhr: Gospels and Spirituals by RUSTY, St. Laurentiuskirche. Rusty, der Elvis Tribute Artist kommt für ein Benefizkonzert in die Laurentiuskirche nach Bludenz. Der Erlös kommt den Vereinen „Stunde des Herzens“ und „Tischlein deck dich“ zugute. Eintritt: EUR 18,00 VVK, EUR EUR 20,00 AK. Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Alpenstadt Bludenz, Rathausgasse 5, T +43 5552 63621-790.