Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 23. bis Sonntag, 27. Oktober 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 24. Okt, 19.30 Uhr: Fierobad-Jazz mit Philomena Juen und Daniel Fleps, Gasthaus Löwen. Die erfolgreiche Musikreihe "Fierobad-Jazz" geht nach der Sommerpause in einer neuen Location in die nächste Runde.

Am Donnerstag, den 24.10.2019, verwandelt sich das neu eröffnete Lokal Der Löwen in ein Jazzcafe. Mit Philomena Juen und Daniel Fleps treffen an diesem Abend zwei besonders versierte junge Vorarlberger Musiker aufeinander.

Sie überzeugt trotz ihres jungen Alters mit einer unglaublich kraftvollen und leidenschaftlichen Stimme, er ist weit über die Grenzen Vorarlbergs als Musiker und Produzent (Wilton Studios) bekannt. Ergänzt werden die Gastmusiker durch die "Fierobad-Jazz"-Band.

Donnerstag 24. Okt, 19 Uhr: Buchpräsentation „Über die Grenzen“, Tyrolia Buchhandlung. Mit dem Fahrrad von Wien nach Teheran, zu Fuß über die kurdischen Berge, mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer -

3 wahre Geschichten über Reisen und Flucht.

Eintritt: freiwillige Spenden. Über das Buch: Wer von Wien aus in den IRAN will, muss zuerst durch die Türkei und davor durch ganz Südosteuropa. Man könnte sagen: erst Balkanroute, dann Seidenstraße. Wie? Natürlich mit dem Fahrrad. Paul beginnt im Sommer 2015 mit zwei Freunden die Reise seines Lebens. Zur gleichen Zeit verlassen Malek aus Afghanistan und Filip aus Syrien ihre Heimat. Sie flüchten, um ihr Leben zu retten.

Drei junge Männer reisen auf derselben Route, zur gleichen Zeit, in entgegengesetzte Richtungen. Sie überqueren dieselben Grenzen, rasten in denselben Städten und doch könnte der Unterschied größer nicht sein. Ausgelassenes Abenteuer trifft in harten Schnitten auf existenzielle Flucht. Und das Besondere? Alles ist tatsächlich so passiert. Über den Autor: Franz Paul Horn studierte Biologie und Publizistik. Er ist Sportler, Menschenfreund und Abenteurer, seine Reisen führen ihn um die Welt. Die Reise in den Iran verändert sein Leben. Zurück in der Heimat begegnet er Flüchtlingen und sammelt, fasziniert und schockiert zugleich, ihre unglaublichen Erzählungen. Franz Paul Horn lebt und arbeitet in Wien. Mehr Info: https://weltladen-bludenz.at/lesung-am-24-10-2019-franz-paul-horn-ueber-die-grenzen oder auf Facebook: https://www.facebook.com/events/539771283523724/ Veranstalter/Infos: Weltladen Bludenz,Sabine Klapf, T +43 677 – 62481707. www.bludenz.weltladen.at