Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Oktober 2019 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Okt: Senioren Kreativtage, Stadtsaal Bludenz. Feierliche Eröffnung am Freitag um 18 Uhr. Der Bludenzer Seniorenbeirat veranstaltet heuer die dritte Kreativ- und Handwerksausstellung. Kreative Senioren und Seniorinnen aus dem Raum Bludenz bieten eine bunte Vielfalt an Handwerk und Talent auf: Handwerker, Bastler, Tüftler, Maler, Schnitzer stellen aus und bieten ihre Werke zum Verkauf an. Umrahmt wird die Ausstellung von Lesungen und musikalischen Darbietungen. Öffnungszeiten: Fr ab 18 Uhr, Sa+So von 10-17 Uhr