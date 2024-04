Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

MI, 10. März 2024

17 Uhr, BMX-Anlage Bludenz: BMX-School Bludenz Kurs 1/1. Infos unter: www.bmx-bludenz.at

19 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge: „The quiet girl – An Cailin Ciuin”. Irland 2022, 94 min, gälisch-engl. O.m.U.

Regie: Colm Bairéad

Darsteller:innen: Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch, Michael Patric, Kate Nic Chonaonaigh

Altersfreigabe: ab 12 (empfohlen ab 14)

Ein ruhiges, vernachlässigtes Mädchen wird von ihrer zerrütteten Familie weggeschickt, um den Sommer bei Verwandten zu leben. Sie blüht in ihrer Obhut auf, aber in diesem Haus, in dem es keine Geheimnisse geben soll, entdeckt sie eines. – „Ein Juwel, das tief berührt.“ (The Guardian)

Am Ende des Frühjahrs 1981 wird die 9-jährige Cáit zu entfernten Verwandten aufs Land gebracht. Das schweigsame Mädchen soll hier den Sommer verbringen, ohne ihrem Elternhaus zur Last zu fallen. Nur mit den Kleidern, die sie auf dem Leib trägt, zieht sie in das gepflegte Landhaus ein, zu dem eine Allee mit üppig-grünen Bäumen führt. Wann und ob sie wieder nach Hause zurückkehren wird, weiß sie nicht.

„Ein Juwel, das tief berührt.“ (The Guardian)

„Ein echtes Kunstwerk und einer der bewegendsten, herzlichsten und herzzerreißendsten Filme der letzten zehn Jahre. Das klingt nur wie eine Übertreibung, bis Sie ihn sehen.“ (The Rolling Stone)

„Ein Film mit Klassiker-Qualität – wie ein Yeats-Gedicht“ (Der Standard)

„Ein Must-see mit großer poetischer Tiefe“ (Falter)

„Ein Glücksfall“ (Die Furche)

„Einen schöneren und mehr zu Herzen gehenden Film dürften die allermeisten Kinozuschauerinnen in diesem Jahr nicht zu Gesicht bekommen.“ (Der Spiegel)

Ausführliche Rezension unter: https://www.film-netz.com/post/the-quiet-girl

Verleih: Polyfilm Verleih

PREISE

Eintritt: € 12.- / € 10.- | Schüler € 8.-

Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com

FR, 12. April 2024

19 Uhr, Haus Habakuk (Rathausgasse 1): Vernissage zur Ausstellung von Horst Pritz. In seiner Heimatstadt kennt man ihn vor allem als Radsportlegende. Doch Horst Pritz hat außerdem zeitlebens viel Zeit und Energie in seine zweite große Leidenschaft – das Malen – gesteckt.

Ab 12. April stellt der umtriebige Bludenzer seine neuesten kreativen Werke im Haus Habakuk in Bludenz aus.

Christa Pritz unterstützt ihren Mann tatkräftig bei der Auswahl der Werke. Das ist gar nicht so leicht angesichts der Vielzahl an Bildern, die sich in der Wohnung stapeln, die Wände und sogar das Treppenhaus zieren. Die beiden haben sich aber bereits darauf verständigt, dass im Haus Habakuk vor allem neuere Werke – Blumen, Landschaften, Tiere und Porträts – gezeigt werden sollen.

Vernissage: Freitag, 12. April, 19 Uhr

Adresse: Haus Habakuk, Rathausgasse 1 in Bludenz

Öffnungszeiten:

Freitag: 18-20 Uhr

Samstag: 10-13 Uhr

DAUER

April 12 (Freitag) 19:00 - Mai 3 (Freitag) 20:00

SO, 14. April 2024