Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten.

Hier die Termine im Ăśberblick:

14.00 + 16.00 Uhr, Remise Bludenz: Pfiffikus Tätätätätä. Wenn der Sommer naht, zieht es das Trio Pfiffikus in die Berge. Dann geht es pfeifend auf die höchsten Bergesspitzen, tanzend über Stock und Stein und jodelnd hinab ins Tal. Mit bekannten Wanderliedern, »pfiffigen« Jodlern und einigen Überraschungen im Rucksack, geht es bei jedem Wetter hoch hinaus. Hat euch auch die Wanderlust gepackt? Dann Rucksack packen und los geht’s!

Eine phantasievolle Inszenierung mit Musik, Instrumenten, Farben und Lichtern. Nach dem Konzert dürfen Instrumente auch ausprobiert werden, das Trio »Pfiffikus« hilft euch dabei.

FĂĽr Kinder von 0-3 Jahren | Dauer: 35 min.

BESETZUNG

Philip Haas »Pfiffikus«

Konzept, Trompete, Gesang, Tanz

Veronika Prünster »Vokalina«

Konzept, Querflöte, Gesang, Tanz

Esther Planton »Ballerina«

Konzept, Klavier, Gesang, Tanz

PREISE

Kombiticket (1 Erw. + 1 Kind) 16,- | jedes weitere Kind 6,- | jeder weitere Erwachsene 12,-

MI, 20. September 2023

17.00 Uhr, BMX-Parcours Rungelin: BMX-School Kurs 2/5 Bludenz. Anmeldungen zur BMX-School werden nur mittels Anmeldeformular entgegengenommen. An der BMX-School besteht riesiges Interesse, die Kurse sind immer ausgebucht, eine frĂĽhzeitige Anmeldung ist notwendig. Alle Infos ĂĽber die BMX-School sind auf www.bmx-bludenz.at zu finden.

DO, 21. September 2023

18.30 Uhr, Tyrolia l MUUT Offices Bludenz: Lesung mit Bludenz Bezug. Lesung „33 Unternehmerinnen in Bludenz“ von Friederike Hehle. Im Anschluss an die Lesung „Prosecco meets Soletti“ mit Location-Wechsel zur MUUT in der Werdenbergerstr. 41 mit Rikscha-Shuttledienst der SeneCura Bludenz.

Wie weiblich ist Unternehmertum eigentlich in der Bludenzer Altstadt? Mal überlegen: Jacki, Carmen, Tabea, Melanie, Anja, Katharina, Juliana, Hong, Linda, Bilijana, Anija, Hilda, Sonja, Marlene ups, das hört ja gar nicht mehr auf! Deshalb präsentieren wir die Buch-Neuerscheinung 33 Unternehmerinnen von der Autorin Friederike Hehle, die exemplarische 33 Wirtschaftskapitäninnen vor den Vorhang bringt und mehr rund um ihre Motivation und Leistung berichtet.

Die Lesung beginnt um 18:30 Uhr in der Tyrolia Buchhandlung am Josef Wolf Platz und wird coorganisiert durch „Frau in der Wirtschaft“ , MUUT Offices und das Bludenzer Stadtmarketing.

Buchauszug: Die einen gründen direkt nach der Ausbildung, andere erst nach vielen Jahren als Angestellte. Ihnen allen gemeinsam ist der Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit, um so nach eigenen Vorstellungen arbeiten, gestalten und entscheiden zu können. Dieses Buch versammelt 33 einzigartige Gründungs-Geschichten erfolgreicher Unternehmerinnen aus Vorarlberg. Sie inspirieren und machen Mut, Hürden und Hindernisse auf dem Weg zur Firmengründung hinter sich zu lassen und den Schritt zur Unternehmerin selbstbewusst zu wagen.

Der Ablauf ist ein Feuerwerk:

Interview mit der Autorin, Branchentalk mit Karin Furtner, Geschäftsführerin FiW.

Running Sushi von Asia Kitchen GrĂĽnderin Hong Li.

Rikschafahrt zum MUUT Offices.

GrĂĽnderinnen und Unternehmerinnen-Interviews im MUUT-Trausaal.

Netzwerken und Ideenschmieden bei Prosecco und Soletti von Nello

Eintritt kostenfrei! Und ein voller Gewinn.

Veranstalter: Bludenz Stadtmarketing mit Kooperations-partnern Tyrolia Bludenz und MUUT Offices Bludenz. www.bludenz-events.at

FR, 22. September 2023

14.00 Uhr, Senecura, Umwelt im Gespräch: Exkursion: Der Wald in der Klimakrise. Eschentriebsterben, Borkenkäfer, Wasserknappheit: Unser Wald hat schon heute mit zunehmenden Herausforderungen zu kämpfen. Und auch in Zukunft wird sich einiges ändern in unseren Wäldern. Mit dem Forstbetriebsleiter sehen wir uns bei einem Spaziergang vor Ort bereits sichtbare Veränderungen an und erfahren Wissenswertes zum Thema klimafitte Waldbewirtschaftung. Ein erholsamer und informativer Nachmittag in der wunderbaren Welt der Wälder für alle Teilnehmenden.

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events

17.00 Uhr, BMX-Parcours Rungelin: BMX-School Kurs 2/6 Bludenz. Anmeldungen zur BMX-School werden nur mittels Anmeldeformular entgegengenommen. An der BMX-School besteht riesiges Interesse, die Kurse sind immer ausgebucht, eine frĂĽhzeitige Anmeldung ist notwendig. Alle Infos ĂĽber die BMX-School sind auf www.bmx-bludenz.at zu finden.

SA, 23. September 2023

14.00-20.00 Uhr, Café Dörflinger: Sunny Saturday im Gastgarten mit DJ Motion. Kühle Drinks zu großartiger Musik. Veranstalter/Infos: Café Dörflnger, Mario Kurzamann, T 05552 32345, www.sweet-bludenz.at

14.00-18.00 Uhr, Bludenz: „Herzlauf Vorarlberg“ – Laufveranstaltung. Sei dabei, ganz nach dem Motto: „Achte auf dein Herz und laufe für meins“

Mit deiner Teilnahme werden herzkranke Kinder und deren Familien durch die Organisation Herzkinder Ă–sterreich unterstĂĽtzt.

Programm: STARTZEIT: Warm-Up fĂĽr Erwachsene:Â 13.30 Uhr

Hauptlauf:Â 14.00 Uhr

Warm-Up fĂĽr Kinder:Â 15.30 Uhr

Kleinkinder |Herzlelauf: 16.00 Uhr

Kinder | Kinder mit Herz:Â 16.30 Uhr

Jugend | Jugend mit Herz:Â 17.00 Uhr

ERWACHSENE: (auch für Kinder und Jugendliche möglich):

Lauf Herzläufer: 4 km |Altersklassen: U16 | Allgemein | m/w

Lauf Herzraser: 7,6 km |Altersklassen: U20 | Allgemein | m/w

Nordic Walking |Herz Walker: 4 km | alle Jahrgänge | m/w

KINDER und JUGEND:

Kleinkinder |Herzlelauf: 400 m | Jahrgang 2015 und jĂĽnger

-> keine Zeitwertung und Siegerehrung | jedes Kind ist Sieger

Kinder | Kinderlauf mit Herz:Â 1 km | Jahrgang: 2011 - 2014

Jugend | Jugend mit Herz:Â 2 km | Jahrgang: 2007 - 2010

STARTNUMMERNAUSGABE:

Findet am Freitag, 22. September von 17.00 bis 19.00 Uhr

und am Samstag, 23.September von 10.00 bis 16.30 Uhr

im Alpen-Stadion Unterstein, StadionstraĂźe, 6700 Bludenz statt.

Abholung der Startnummern bis 30 min vor dem Start des jeweiligen Bewerbers.

Im Rahmen der Startnummernausgabe gibt es eine Nachmeldemöglichkeit für alle Bewerbe. Nachnennungen: sind im Rahmen der Startnummernausgabe möglich.

Situative StraĂźensperren gem. Bescheid Stadtpolizei vom 20.07.20.22: Veranstalter: Trail Running Team Vorarlberg, Obmann Dieter Reis, T: 0043 660 6095700. Herzlauf | Herzlauf Vorarlberg - 2023

19.30 Uhr, Remise Bludenz: Kultur.LEBEN: Max Müller – „Tierisch!“ Lieder und Literarisches. Max Müller – Sänger und Schauspieler („Die Rosenheim-Cops“), Volker Nemmer – Klavier. Eintritt: EUR 30,00. Karten: LändleTICKET und an der Abendkasse

Abonnement: € 320; Einzahlung bitte mittels beigelegtem Erlagschein. Die Eintrittspreise kommen zur Gänze Caritasprojekten für Aids-Waisenkinder in Äthiopien zugute.

Erlesene Konzertabende, szenische Lesungen, interessante Vorträge und natürlich erstklassiges Kabarett – das Programm 2023 von Kultur.LEBEN mit insgesamt 16 Veranstaltungen verspricht einem Mix aus außergewöhnlichen Stars und vielen Highlights Kulturgenuss auf höchstem Niveau.

SA, 23. September bis SO, 24. September 2023

Gasthaus Der Löwen: Oktoberfest. Feiern Sie ausgelassene Stimmung und bayerische Tradition beim Oktoberfest im Gasthaus Der Löwen. Reservierung unter info@loewen-bludenz.at oder T 0664 858 5152

SO, 24. September 2023

08.00 Uhr, Minigolfanlage Brunnenfeld: 36. Int. Einhornpokalturnier. Veranstalter/Infos: BGC-Sparkasse Bludenz, Stephan Spies, Mail: stephan.spies@a1.net

10.00 Uhr, Talstation Muttersberg Seilbahn: Musikalische Führung am Alpine Art Muttersberg. Kunst und Musik vereint in der Natur: am 07. Mai und 24. September in Bludenz: Die neuen Führungen am Muttersberg bringen einige der schönsten Seiten des Lebens zusammen: Kunst, Musik, Natur und Geselligkeit. Verwöhnen Sie ihre Augen, Ohren und die Seele mit diesem Highlight im Kulturkalender.

Kunstbegeisterten ist er bereits ein Begriff: Der Kunstwanderweg Alpine Art Muttersberg. Nun bekommen die sechs Installationen am Berg musikalische Unterstützung. An zwei fixen Terminen finden Führungen mit Musikbegleitung statt. Wolfgang Maurer als Obmann des Vereins allerArt Bludenz führt selbst durch die Freiluftgalerie. Er kennt alle beteiligten Kunstschaffenden persönlich und weiß die Werke und ihre Hintergrundgeschichten bestens zu interpretieren.

Beim ersten Termin im Mai verwöhnt LaRisa, Larissa Schwärzler musikalisch mit ihren ehrlichen, berührenden Texten. Getragen wird ihre zarte und gleichzeitig kraftvoll-soulige Stimme von Gitarrenklängen. Samuel Wolf bringt mit seiner Jazzgitarre den Muttersberg zum Erklingen. Im Anschluss an die gut zweistündige Rundwanderung wartet auf der Sonnenterrasse des Alpengasthof Muttersberg ein Aperitif. Mit einem guten Glas in der Hand und guten Gesprächen unter Gleichgesinnten klingt der Vormittag gebührend aus.

Seit dem Sommer 2018 ist der Kunstwanderweg Alpine Art am Muttersberg bei Bludenz installiert. Seither lädt der 1,5-stündige Rundweg bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit ein, Kunst in der Natur zu entdecken. Sechs Werke zeigen die Sichtwesen der Kunstschaffenden auf das Leben in den Bergen. Sie erheben sich mal opulent und von weitem sichtbar in die Höhe, mal sind sie unscheinbar in die Strukturen der Natur eingebettet.

Datum: 24.09.2023, jeweils 10:00 Uhr

Treffpunkt: Talstation Seilbahn Muttersberg

Dauer: ca. 2 h

Reine Gehzeit: ca. 1 h, 2,5 km

PREISE

Preis: EUR 25,- p. P. (inkl. Berg- & Talfahrt, ein Getränk und Führung mit Musik)

Teilnehmende: 15-30 Personen

Anmeldung: Alpenstadt Bludenz Tourismus, T +43 55 52 63 621-790, tourismus@bludenz.at oder online auf dieser Seite unter TICKET.

Hinweis: FĂĽhrungen finden nur bei guter Witterung statt!