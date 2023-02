Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 28. Februar 2023 bis Dienstag, 6. März 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 1. März, 9-11 Uhr: Eltern-Kind-Café – Vortrag „Erste Hilfe ist einfach“

Im Café Zäwas

Besonders im Zusammenleben mit Kindern passieren immer wieder kleinere, aber auch größer Unfälle. Genau zu wissen welche Handlungen dann gesetzt werden müssen gibt einem selbst Sicherheit.

Die Handgriffe der Ersten Hilfe sind leicht zu erlernen. Der Vortrag bietet auch Platz, um individuelle Fragen zum Thema Erste Hilfe zu beantworten bzw. dient dazu, das vorhandene Wissen wieder aufzufrischen und auf den aktuellen Stand zu bringen.

Referentin: Karoline Bergmeister, Erste Hilfe Lehrbeauftragte, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Roten Kreuz, Kindergartenpädagogin, Kindheitspädagogin, Mutter von zwei Kinder

Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten.

MI, 1. März: Steakabend

Im Gasthaus Der Löwen

Jeden 1. Mittwoch im Monat: Steakabend. Veranstalter/Infos: Gasthaus Der Löwen, T 0664 858 5152

FR, 3. März, 19.30 Uhr: KULTUR.LEBEN: Klaus Maria Brandauer

In der Remise Bludenz

Klaus Maria Brandauer ist einer der ganz großen Schauspieler, ob im Theater oder im Film. Auch als Regisseur feierte er zahlreiche Erfolge. Am Freitag, 3. März, 19.30 Uhr, steht der international ausgezeichnete Charakterdarsteller mit seiner szenischen Lesung aus Stefan Zweigs – die Welt von Gestern – in der Kultur.LEBEN Benefizreihe auf der Bühne der Remise Bludenz. Am Klavier begleitet ihn der Musiker und Dirigenten Arno Waschk.

SA, 4. März, 19.30 Uhr: Vereinsmeisterschaft des WSV Bludenz

Im Skigebiet Brand

Infos/Kontakt: WSV Bludenz, T 0664 5452418, www.wsv-bludenz.at

SA, 4. März, 19.00 Uhr: ME ON STAGE Vol.10

In der Villa K.

ME ON STAGE ist eine Veranstaltung, bei der unterschiedlichste Menschen bei Wohnzimmeratmosphäre ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Die Geschichten der Redner*innen sollen uns zeigen, dass wir den Glauben an uns selbst nicht verlieren dürfen und wie wichtig unterstützende Menschen in unserem Leben sind. Dabei werden echte Begegnungen ermöglicht und im Idealfall eine Haltung geschaffen, welche Vielfalt, Solidarität und den Zusammenhalt stärkt. Die Veranstaltungen werden von Jugendlichen der ME ON STAGE Crew mit Unterstützung der Jugendarbeiter*innen der Villa K. organisiert und durchgeführt.

Wer bei ME ON STAGE Vol. 10+11 seine Geschichte teilen wird erfahren Sie in Kürze hier: https://www.villak.at/de/me-on-stage/

4. März - 29. April: Vernissage Galerie Kukuphi: Andrea Maria Bauer

In der Galerie Kukuphi

„Fragmente einer Reise durch den Schatten“ erzählt in Form, Bild und Wort

Vernissage 4.3.23 um 18:00 Uhr

Finissage 29.4.23 ab 10:00 Uhr

Öffnungszeiten: DO / FR 16:00 bis 19:00 Uhr I SA 10:00 – 14:00 Uhr