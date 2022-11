Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 22. November bis Dienstag, 29. November, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 23. Nov., 9 - 12.00 Uhr: Eltern-Kind-Café Im Café Zäwas

Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit Eltern Erfahrungen austauschen und Kinder sich in der Spielecke austoben können. Frühstück wird kostenlos angeboten.

MI, 23. Nov., 19.00 Uhr: Kino: Leinwandlounge – Corsage im Café Zäwas

Österreich / Frankreich / Luxemburg / Deutschland 2022, 114 min, dt.-franz.-engl.-ung. OmU

Regie: Marie Kreutzer

Darsteller: Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, Regina Fritsch, Aaron Friesz, Alma Hasun

Weihnachten 1877: Es ist der 40. Geburtstag von Kaiserin Elisabeth von Österreich (Vicky Krieps). In ihrer Rolle als Repräsentantin an der Seite ihres Mannes Kaiser Franz Joseph (Florian Teichtmeister) darf sie keine Meinungen äußern, sondern muss für immer die schöne junge Kaiserin bleiben. Um dieser Erwartung zu entsprechen, hält sie an einem rigiden Plan aus Hungern, Sport, Frisieren und täglichen Messungen der Taille fest. Doch Elisabeth ist eine wissbegierige und lebenshungrige Frau, deren Widerstand gegen das überlebensgroße Bild ihrer selbst wächst und die nicht länger in einem höfischen Korsett leben will.

DO, 24. November bis SA, 24. Dezember 2022

Weihnachtlicher Duft zieht durch die Altstadtgassen. Der lang ersehnte Christkindlemarkt mit Glühwein, Küachle und Raclette verwandelt die Bludenzer Innenstadt endlich wieder zum geselligen Adventtreffpunkt. Kulinarik und Kreatives begleitet von einem vielseitigen Programm rundum Musik, Brauchtum und Kultur.

Vom 24. November bis 24. Dezember öffnen die Christkindlehäuschen in der Mühlgasse ihre Türen und bieten traditionelle kulinarische Genüsse, die auf keinem Christkindlemarkt fehlen dürfen, sowie neue Kreationen der Bludenzer Gastronomen an. Wöchentlich wechselnd sorgen die kreativen Marktteilnehmer für spezielle Shoppingerlebnisse mit Handwerkskunst und Dekoartikeln wie Seifen, Karten und Filzwaren. Selbstgemachte Produkte aus der Region wie zum Beispiel Honig, Marmelade, Liköre und Würste bereichern das Angebot.

Das Warten auf’s Christkind

Wie auch in den letzten Jahren bieten verschiedenste WIGE-Mitglieder ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, das den Kleinsten über die Adventzeit hinweg Ablenkung bietet. Eine Begegnung mit Nikolaus und Engile, gemeinsames Kekse backen, in der Schneiderwerkstatt Kreatives nähen, Kutschenfahrten durch die Stadt erleben und vieles mehr wird den Besuchern der Innenstadt geboten. Außerdem steht der Engile-Markt am 9./10. und 16./17. November in der Rathausgasse, ganz im Zeichen der Kinder und Familien.

Livemusik, DJ und besondere Klänge

Auch die Jugendlichen und Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Beim vielseitigen Musikprogramm ist für jede Altersklasse was dabei – DJs und Live-Acts sowie Saxophon Konzerte und Chor-Melodien sorgen für Fest-Einstimmung während der Adventzeit. Am 1. und 15. Dezember sorgen DJ’s für Partystimmung in der Mühlgasse. Weitere Pfichttermine sind der 2. und 9. Dezember an denen Top Live Bands aus der Region für eine schöne Atmosphäre sorgen.

Öffnungszeiten Bludenzer Christkindlemarkt

24. November bis 24. Dezember

Eröffnung am 24.12. um 17.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 11.00 bis 20.00 Uhr

Donnerstag und Freitag 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr

24. Dezember 10.00 bis 14.00 Uhr

Die Kreativen erwarten die Besucher täglich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Jeden Samstag bereits ab 10.00 Uhr. Am 24.12. bleiben sie geschlossen. www.bludenz-events.at

FR, 25. Nov., 18 - 21.00 Uhr Move Event - Klarenbrunnfabrik

Seid dabei, wenn die Fabrik Klarenbrunn in Bludenz am Freitag den 25. November 2022 zum besonderen Kursraum für das #2 Move Event wird. Hier dreht sich alles um das Thema Wohlbefinden, Bewegung und Fitness. Das Event hat den Hintergrund sich ZUSAMMEN mit Freunden und neuen Bekanntschaften zu bewegen und eine gute und aktive Zeit zu haben – move together. Denn Bewegung macht zusammen viel mehr Spaß. Alle sind willkommen – egal ob Beginner oder Profi; Jung oder Alt. Ihr wollt was Neues ausprobieren? Gemeinsam tauchen wir in drei unterschiedliche Kurseinheiten ein und tun dabei unserem Körper und unserer Seele etwas Gutes. Das dürft Ihr auf keinen Fall verpassen!

PREISE: 35,- Euro pro Person. Anmeldung unter: www.move-event.at

FR, 25. Nov., 20.00 Uhr: Konzert Buntspecht. Support: Leftovers

Vor der Musik war das Reisen und Herumstreunen. Manche kannten sich bereits, andere wurden in langen Nächten von der Straße aufgegabelt. Nicht jeder hatte schon mal ein Instrument in der Hand, und so mancher ist Legastheniger. Wen interessiert‘s solange es Spaß macht? Das Beste ist wie so oft eine Sache des Zufalls. 2017 war Buntspecht geboren. Gleich ein Jahr später hauten sie ihr Debut raus: „großteils Kleinigkeiten“.

Sprache biegt sich das Sextett zurecht und bettet sie in eine surreale Kulisse ein. Das passiert auch beim grandiosen Nachfolger „Draußen im Kopf“ – bei diesem wird ein „Waschmaschinentango” aufs Parkett gelegt, während in „Guten Tag” dem lyrischen Ich der Sinn danach steht „so weit zu wandern, bis ich mich selbst von hinten seh“. Buntspecht bedeutet, seine eigene kreative Vision voranzutreiben. Auch beim aktuellen Album „Spring, bevor du fällst“ kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass Buntspecht so klingen wie sie eben klingen, weil sie eine klare Vorstellung davon haben, wie ihre Musik zu sein hat. Manchmal kann es so einfach sein.

PREISE: VVK 22€ / 24€ | AK 26€ / 28€

FR, 25. Nov. bis 31. Dez.: Kohldampf’s Weihnachtsgarten

18.00-21.00 Uhr: Im Fohren Center

Ab 25.11. jeden FR, SA gibt’s im weihnachtlich geschmückten Gastgarten unterm Pavillon Glühwein, Glühmost, Punsch & Co. Ebenso am 25. Und 31. Dezember 2022. Öffnungszeiten ab 17.10.2022: Mo-DO von 16.00-23.00 Uhr, FR, SA, SO + Feiertage von 11.00-23.00 Uhr. www.fohren-center.at

SA, 26. Nov., 14.00 Uhr: Seniorennachmittag - Zunftlokal Rungelin

Veranstalter/Infos: Funkenzunft Rungelin, Michael Neyer, michael.neyer@gmail.com, https://rungeliner-funkenzunft.clubdesk.com/:

SA, 26. Nov., 20.00 Uhr: CÄCILIAKONZERT Im Stadtsaal Bludenz

Nach über zwei Jahren kehrt das Cäciliakonzert in den Stadtsaal Bludenz zurück.

Unter der musikalischen Leitung von Zsolt Ardai findet am Samstag, den 26. November 2022 um 20:00 Uhr das traditionelle Cäciliakonzert der Stadtmusik Bludenz statt. Wie auch bereits in den vergangenen Jahren wird das Konzert von der Jungmusik – der MusikFabrik Bludenz-Bürs – eröffnet.

Die Musikantinnen und Musikanten der Stadtmusik Bludenz und der MusikFabrik Bludenz-Bürs freuen sich auf einen musikalisch abwechslungsreichen Abend mit zahlreichen Besuchern und Freunden. Der Eintritt zum Konzert ist frei!“

SA, 26. Nov. – 3. Dez.: EUROPACUP SKELETON