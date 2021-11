Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 4. bis Sonntag, 7. November, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 4. November, 18.30 Uhr: Vortrag: „Die Auswirkungen des Klimawandels auf uns Menschen“, Rathaus Bludenz (Stadtvertretungssaal, 3. OG). Intensiviere und längere Hitzeperioden im Zuge des Klimawandels haben Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere Menschen sind davon gefährdet. Umweltmediziner Professor Hans-Peter Hutter gibt Antworten auf verschiedenste Fragen zu den Herausforderungen, die uns im Zuge des Klimawandels in Zukunft als Gesellschaft bevorstehen. Er ist Mediziner und Landschaftsplaner und forscht an der Medizinischen Universität Wien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit. Eintritt frei. Anmeldungen/Information: Amt der Stadt Bludenz, Umwelt und Mobilität, T +43 5552 63621-875, Mail: umwelt@bludenz.at, www.bludenz.at