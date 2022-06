Woher kommt Bio?

Bludenz. Vorarlbergs Biobäuerinnen und -bauern leisten einen bedeutenden Beitrag für Umwelt und Bevölkerung.

95 landwirtschaftliche Betriebe haben sich in Vorarlberg der biologischen Bewirtschaftung verschrieben. Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Umwelt im Gespräch“ lädt die Stadt Bludenz ein, am 24. Juni, drei davon zu besuchen. Mit dem Rad geht die Reise von Hof zu Hof.

Biologische Landwirtschaft liefert nicht nur qualitativ hochwertige Lebensmittel, sondern schützt auch die Umwelt als gesunden Lebensraum. Doch was bedeutet Bio eigentlich? Nur die Worte „bio“ und „ökologisch“ sind gesetzlich geschützt und garantieren die kontrollierte Bio-Herkunft. Nach höchsten Standards produzieren auch drei regionale Bio-Bauern, die am 24. Juni einladen, in die Welt der Bio- Landwirtschaft einzutauchen. Bei der Veranstaltung „Bio-Radeln“ wird gemeinsam, mit den eigenen Fahrrädern, von Biohof zu Biohof geradelt.