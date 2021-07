Wörterbuch zur Geschichte Hohenems

Das „Hohenems Lexikon“ erscheint nun in einer überarbeitenden Auflage.

Hohenems. Aus der Fülle der möglichen Stichwörter für ein „Wörterbuch zur Geschichte von Hohenems“ eine publizier- und benutzbare Auswahl zu treffen, ist sicherlich kein leichtes Unterfangen. Das nun vom Bucher Verlag unter Federführung von Dr. Norbert Peter herausgegebene Werk besticht mit vielfältigen Informationen. Die Autoren waren sich bei ihrem Beginnen darüber im Klaren, dass es nicht gelten konnte, die gesamte Geschichte, in alphabethische Stichworte zerlegt in ein Lexikon zu packen. Es kam vielmehr darauf an, Fachausdrücke die sowohl dem Historiker als auch dem Laien von ihrer Herkunft, von der Begriffsgeschichte und in ihrer Bedeutung zu erklären. Neben verstorbenen und lebenden Hohenemser Persönlichkeiten und Aktualisierungen finden sich auch Ergänzungen zu Vereinen, Geschäften, Unternehmen aber auch über ehemalige Bäckereien, Friseure, Metzgereien, Schuhmacher und andere Handwerksberufe. Rund 3400 lexikalisch aufgearbeitete Stichwörter zur Adels-, jüdischen und Stadtgeschichte, Stadtentwicklung und Persönlichkeiten von öffentlichem Interesse sowie über 100 Fotos sind so erfasst und sehr gut erklärt. Außerdem ist eine umfangreiche Literaturliste beigefügt, die eine Vertiefung des Themas ermöglicht. Es handelt sich hier um ein empfehlenswertes Arbeitsbuch von guter Qualität. (BET)