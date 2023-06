Wöchentliche Veranstaltungen in Bludenz

Die Veranstaltungs-Vorschau ab 28. Juni bis 8. Juli 2023

Rathaus Bludenz, 3. OG: Umwelt im Gespräch: Ausstellung: Abfall in Kinderhänden. Um die Abfallthematik in Bludenz macht sich seit einiger Zeit Sona Laufer gemeinsam mit ihren Kinder Gedanken. Besonders auf Spielplätzen fällt ihnen die Problematik im täglichen Leben ins Auge. Um auch andere Menschen und besonders Kinder zu sensibilisieren, haben sie Bilder aus Abfall hergestellt. In der Ausstellung, die während der gesamten Umweltwoche und noch darüber hinaus im Rathaus zu sehen sein wird, regen sie an, über unsere Gewohnheiten im Umgang mit unserer Umwelt nachzudenken

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events

18.00 Uhr, Schlossgarten: Sehnsuchtsort Schlossgarten - Eröffnung des sanierten Schlossgarten. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten sind fertiggestellt und der Schlossgarten erstrahlt in neuem Glanz.

Eine Ruheoase für die Bevölkerung und für alle BesucherInnen im Herzen der Stadt. Dank der Unterstützung des Landes Vorarlberg konnte ein neuer Sehnsuchtsort geschaffen werden.

Ab Donnerstag, 29. Juni 2023 ist der Schlossgarten für die Öffentlichkeit zugänglich und steht zum Verweilen und Entspannen zur Verfügung (täglich ab 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit).

Am Mittwoch, den 28. Juni 2023 wird der Garten feierlich eröffnet.

Musikalisch wird der Abend von einem Bläserensemble der Stadtmusik Bludenz begleitet. Für Verpflegung ist gesorgt. Für geladene Gäste. Wir bitten um Anmeldung unter stadt@bludenz.at bis Montag, 26. Juni 2023 um 12.00 Uhr

Bitte nutzen Sie den Parkplatz bei der BH Bludenz (Schloss-Gayenhof-Platz 2, 6700 Bludenz)

Eintritt frei. Anmeldung unter: stadt@bludenz.at

19.00 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge „Acht Berge – Le otto montagne“.

Italien / Belgien / Frankreich 2022, 147 min, ital. O.m.U.

Regie: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Darsteller:innen: Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi, Elena Lietti, Surakshya Panta, Elisabetta Mazzullo

Pietro (Luca Marinelli) ist ein Junge aus der Stadt, Bruno (Alessandro Borghi) ist das letzte Kind eines vergessenen Bergdorfes. Im Laufe der Jahre bleibt Bruno seinem Berg treu, während Pietro derjenige ist, der kommt und geht. Ihre Begegnungen machen sie mit Liebe und Verlust bekannt, erinnern sie an ihre Herkunft und lassen ihre Schicksale entfalten, während Pietro und Bruno entdecken, was es heißt, wahre Freunde fürs Leben zu sein.

„Die Frage über unsere Fähigkeit zur Liebe prägt diese mitreißende Geschichte zweier Freunde. Ein Film voller Leidenschaft, der begeistert. Ein Film auch mit Liebe im Herzen in seiner Hingabe an die Schönheit und an das, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“ (The Guardian)

„Ein Film, der die Zuschauer verzaubert“ (Filmdienst)

„Ein hinreißender Film“ (Variety)

„Ein sehr eigenwilliger, sehr schöner Film mit vielen magischen Momenten. Der die Kraft hat, einen ziemlich viel tiefer zu berühren, als man sich selbst eingestehen mag.“ (Sennhausers Filmblog)

„Ein mitreißender Film voll berührender Romantik“ (Die Presse)

„Eingebettet in magische Landschaftsaufnahmen verhandelt diese fein gezeichnete Geschichte die großen Fragen des Lebens auf eindringliche Weise.“ (ZIB1)

„Voller wunderbarer, naher und wahrer Momente des Lebens“ (Bayrischer Rundfunk/kinokino)

Ausführliche Rezension unter: https://www.film-netz.com/post/le-otto-montagne-acht-berge

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i1V4Rhkwdjs

Verleih: Polyfilm Verleih

PREISE: Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 oder info@allerart-bludenz.at www.allerart-bludenz.at

DO, 29. Juni. SA, 01. Juli 2032

Altstadt Bludenz: 20. Weizer Mulbratlfest in der Fußgängerzone

Feiern wie die Steirer. Feste zu feiern, wie sie fallen haben die Steirer immer gut verstanden, denn sie sind berühmt für ihre rauschenden Feste und ihre Gastfreundschaft. Schon zum 20. Mal ist das Weizer Mulbratlfest zu Gast in Bludenz.

Marktteilnehmer aus dem steirischen Hügelland präsentierten die Besonderheiten ihrer Heimat – Wein, Schnäpse, Säfte und Most sowie das namensgebende Mulbratl. An den Festtagen werden Steirerschnitzel mit Kürbiskernpanier und Kürbiskernwürstel kredenzt . Und die Orginal Spagatkrapfen mit den tyischen Rillen an denen Sahne und Zucker so wunderbar haften bleiben, dürfen auch nicht fehlen.

Donnerstag 29. Juni Eröffnung um 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Freitag 30. Juni von 09.00 bis 22.00 Uhr

Samstag 1. Juli von 09.00 bis 21.00 Uhr

Eintritt frei. Veranstalter: Bludenz Stadtmarketing. www.bludenz-events.at

Abend, Gasthaus Der Löwen: Jeden letzten Donnerstag im Monat: Jassabend. Veranstalter/Infos: Gasthaus Der Löwen, T 0664 858 5152

FR, 30. Juni 2023

16.00 Uhr, Start: Manfred Frei, Gartenstr. 12, Nüziders: Umwelt im Gespräch: Bio Radeln – von Hof zu Hof: Was bedeutet Bio eigentlich? Eintauchen in die Welt der Bio-Landwirtschaft: Mit den eigenen Fahrrädern wird von Biohof zu Biohof geradelt und die Teilnehmenden erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen und können die eine oder andere Bio-Köstlichkeit gleich probieren. Die Route führt von Landwirt Manfred Frei in Nüziders und zum Schneller Biohof in Bludenz. Dauer ca. 1,5 Stunden.

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events

19.30 Uhr, Remise Bludenz: Filmvorführung vom Jüdischen Museum Hohenems: „Lehren eines Lebens. Inge Ginsberg“. „Lehren eines Lebens. Inge Ginsberg“ – ein filmisches Porträt von Peter Kamber

Film und Gespräch mit Peter Kamber, Michael Kasper, Hanno Loewy, Johannes Spies und Inge Ginsbergs Tochter Marion Niemi.

Inge Ginsberg wurde 1922 als Ingeborg Neufeld in Wien in eine großbürgerliche jüdische Familie geboren. Nach dem so genannten „Anschluss“ Österreichs enteigneten die Nationalsozialisten das elterliche Speditionsunternehmen und Inge musste das von ihr besuchte Gymnasium verlassen. Vater Fritz wurde in das Konzentrationslager Dachau verbracht und als sich die Kreise der Verfolgung immer enger zogen, beschloss die Mutter 1942 gemeinsam mit Inge und ihrem Bruder unterzutauchen.

Nach Wochen des Versteckens in Wien unternahm die Familie im Oktober 1942 einen Fluchtversuch und gelangte durch die Hilfe von Meinrad Juen über Gargellen in Vorarlberg in die Schweiz, wo Inge in den letzten Kriegsmonaten Spionagetätigkeiten für die USA übernahm. 1945 begann sie in Zürich mit ihrem Mann eine Karriere als Schlagerautorin, übersiedelte dann nach Israel, lebte später auch in Ecuador und New York und schließlich wieder in der Schweiz, wo sie als Journalistin und Autorin aktiv war. 2013 begann sie, inzwischen 91jährig, eine zweite „Musikkarriere”, gemeinsam mit der Heavy Metal Band The Tritone Kings, die ihre Gedichte vertonte und sich mit ihr mehrfach um die Teilnahme am Eurovision Song Contest bewarb. Inge Ginsberg verstarb 2021 in Zürich.



Der Schweizer Historiker Peter Kamber beleuchtet in seiner filmischen Biographie das facettenreiche Leben von Inge Ginsberg. Mit einem kurzen Filmbeitrag von Markus Barnay und im anschließenden Gespräch werden Themen ihrer Überlebens-Geschichte in der Region eingeordnet und vertieft.

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

Jüdisches Museum Hohenems, _erinnern.at_, Montafoner Museen, Geschichtsverein Region Bludenz, Stadt Bludenz und Johann-August-Malin-Gesellschaft

PREISE: Abendkassa: regulärer Preis € 9,- | ermäßigter Preis: € 6,-

Karten können vorab unter kultur@bludenz.at reserviert werden. www.bludenz-events.at

SA, 01. JULI 2023

19.30 Uhr, Fabrik Klarenbrunn: Sul Palco 2. Martin Skamletz – UA

Johanna Doderer – Mattsee

Amy Crankshaw – Goggas of the Eastern Cape

Lembit Beecher – Song in mistranslation Qflt., Klr, Cello

Thomas Gertner, Dirigent

Michaela Girardi, Violine

Anita Martinek, Violine

Guy Speyers, Viola

Jessica Kuhn, Violoncello

Anja Nowothny-Baldauf, Querflöte

Hauke Kohlmorgen, Klarinette

Roché Jenny, Trompete



Keine Angst vor Neuem ist das Motto dieses Kon- zerts. Darauf ist Ensemble plus stolz. Neue Musik

bedeutet oft auch neue Komponisten. Dies ist ein Konzert voller Premieren für alle. Zum ersten Mal spielen wir Werke von Doderer, Crankshaw und Beecher. Ein weiteres Highlight – eine Uraufführung von Martin Skamletz

PREISE

4 Konzerte in Bludenz oder Bregenz € 72,- oder an der Abendkasse: € 20,-

Kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bei allen Veranstaltungen.

Abonnement/Karten bestellen unter: Tel.: +43 664 3960 720 | E-Mail: info@ensembleplus.at

SA, 01. JULI bis SA, 08. JULI 2023