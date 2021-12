Wochenmarkt im Lockdown offen

Der Wochenmarkt bleibt als Grundversorger während aktueller Schließungen geöffnet

Die Verteilung der Marktstände an den zwei Markttagen in der Woche bleibt wie gewohnt: Samstags in der Marktgasse der bekannte Mix aus großen Verkaufswägen und Händlern (Gemüse und Obst, Speck und Käse, Pasta und Antipasti, Blumen und Schmuck), sowie in der Neustadt Bio-Bauern und Eigenproduzenten einschließlich „Ländle Bur“ Gemüse, vegane Spezialitäten und mehr. Dienstags ist die Gesamtzahl an Marktständen geringer und daher das komplette Angebot einschließlich Bio-Ständen in der Marktgasse vereint.