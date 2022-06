Wochenendstart bei den Eisenreitern mit ROCKHAT

Bei den Eisenreitern ist immer was los

Mit diesen Worten begrüßte Obmann Christian Mais am Freitagabend die zahlreichen Gäste, die zusammen mit den „Eisenreitern“ ins Wochenende starteten. Der Verein, direkt an der Grenze zwischen Hörbranz und Lochau in der Lindauerstraße, bietet immer wieder Veranstaltungen und Konzerte in seinem coolen Vereinslokal. Hier sind rund 40 Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen jeden Alters und aller Marken vereint, machen gemeinsam Motorradtouren und Ausfahrten, feiern zusammen Feste und können mit gleichgesinnten über die vielen motorisierten Zweiräder fachsimpeln. Immer wieder sind Musiker, Bands und DJ´s bei den „Eisenreitern“ in ihrem Bikertreff zu Gast. Dazu sind immer neben den Vereinsmitgliedern auch alle anderen, egal ob Motorradfahrer oder nicht, herzlich willkommen. So stimmte am Freitag den 24.06.2022 ROCKHAT Brian Moosbrugger mit Musik „von Hand gemacht“ perfekt auf das Wochenende ein. Mit stimmungsvollem Sound und seiner einzigartigen Stimme verwandelte er das Clubheim in eine Rockarena. Zu später Stunde sorgte Vereinsvizeobmann DJ HONZZ Andi Haller, der im und weit über das Leiblachtal bekannt ist, für Partystimmung. Bei coolen Drinks, Topsound, sommerlichen Temperaturen, gutgelaunten Musikfans und Superstimmung ein perfekter Einstieg in ein Sommerwochenende.