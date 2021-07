Wochenende bringt mehrere Impfmöglichkeiten

Kurzentschlossene können sich heute Samstag oder am Sonntag impfen lassen.

Am Samstagnachmittag gibt es die Möglichkeit sich in der Messehalle Dornbirn impfen zu lassen. Kurzentschlossene können einfach vorbeikommen oder sich auf der Impfplattform www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft für einen Termin anmelden, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher am Freitag in "Vorarlberg LIVE" berichtet. Bei der Anmeldung kann nun auch der gewünschte Impfstoff ausgewählt werden - zur Auswahl stehen Moderna, Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson.