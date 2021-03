Wochenend-Impfaktion mit insgesamt fünf Impfstraßen

Für die bevorstehende Wochenend-Impfaktion von Freitag bis Sonntagabend haben mehr als 12.500 Vorarlberger eine Impfeinladung erhalten, informiert Landesrätin Martina Rüscher.

Davon bekommen über 2.200 ihre Zweitimpfung. Impfstraßen sind wie in der Vorwoche in Dornbirn und Nenzing eingerichtet, weitere in Bregenz, Bezau und Hirschegg. Aus aktuellem Anlass haben sich das Nationale Impfgremium, das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), das Österreichische Gesundheitsministerium sowie die Bundesländer heute nach intensiven Beratungen mit Experten klar für die weitere Verwendung des Impfstoffes von AstraZeneca ausgesprochen.