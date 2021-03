Fakten zur Covid-19-Impfung: Ärztekammer startet Info-Offensive

Die Ärztekammer will mit einer Informationsoffensive über die Covid-19-Impfung aufklären. VOL.AT berichtet live ab 14:30 Uhr.

Kaum ein Gesundheits-Thema wird derzeit so diskutiert wie die Impfung gegen das Coronavirus. Viele Menschen sind verunsichert und wünschen sich zuverlässige Informationen zur Covid-19-Impfung. Um die Bedeutung der Impfung als einzigen Schutz gegen einen schweren und gar tödlichen Krankheitsverlauf klarzumachen, braucht es eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung, ist sich die Ärztekammer Vorarlberg sicher.

Rasch und flexibel

Die Ärztekammer hat nun eine Informationsoffensive entwickelt, an der alle Ärzte teilnehmen können. In Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft, Bildung, Kommunen und Vereinen sollen viele Menschen rasch und flexibel erreicht werden. Bei einem Pressegespräch am Donnerstagnachmittag informiert die Ärztekammer über die Offensive und deren Ablauf.