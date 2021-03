5.000 Personen haben bereits konkreten Impftermin vereinbart

Für kommendes Wochenende sind all jene über 80-jährigen Vorarlberger, die sich bis zum 1. März für eine Impfung vorgemerkt haben, zur Erstimpfung eingeladen.

Rund 9.000 Personen erhalten am Wochenende ihre Erstimpfung, neben über 80-Jährigen auch Personen unter 65 Jahren mit erhöhtem Risiko sowie Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich. Mit den Präparaten von Biontech und Pfizer, Moderna und AstraZeneca werden alle drei bis jetzt zugelassenen Impfstoffe zum Einsatz kommen, informiert die Landesrätin. Während an die über 80-Jährigen die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer bzw. Moderna verimpft werden, erhalten die in Phase 1 und 2 priorisierten unter 65-Jährigen AstraZeneca.