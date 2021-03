Bis Ende der Woche sind alle Ü80-Jährigen geimpft

Wie LH Markus Wallner am Dienstag in "Vorarlberg Live" erklärte, werden die restlichen 6.000 angemeldeten Menschen, die über 80 sind und nicht im Heim leben, bis Ende der Woche ihre erste Impfdosis erhalten.

Man könne nicht mehr nur auf die 7-Tages-Inzidenzen gehen, man müsse auch die Impfraten mitbeachten, so Wallner. "Für mich ist die Nachricht, dass wir an diesem Wochenende schon alle angemeldeten über 80-Jährigen in Vorarlberg geimpft haben, eine sehr positive Nachricht." Insgesamt werde in der laufenden Woche für weitere 9.000 Menschen (Ü80, Mitarbeiter in Gesundheitsberufen etc.) eine Impfdosis bereitstehen. "Wir haben die Pflegeheime komplett durchgeimpft. Von den Heimbewohnern sind ungefähr 75 Prozent geimpft. Von den Mitarbeitern mehr als die Hälfte. Wir impfen laufend Risikopatienten und ältere Personen, jetzt auch weiter im Impfplan natürlich spezielle Berufsgruppen", so der Landeshauptmann. Dies müsse in die Gesamtüberlegung miteinbezogen werden.