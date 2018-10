Wochen der Wahrheit für FFC Vorderland

Fünf Mal in Folge hat FFC Vorderland verloren und liegt mit drei Punkten an der vorletzten Stelle, nur Abstiegskandidat Nummer eins, Südburgenland hat noch keine Zähler auf dem Konto.

Für FFC Vorderland folgen nun aber die Wochen der Wahrheit: Gegen Schlusslicht Südburgenland (a), Altenmarkt (h) und Innsbruck (a) sind sechs Punkte die Zielvorgabe von Coach Bernhard Summer. „Wir wollen uns einen Vorsprung an Punkten von Südburgenland erarbeiten und jetzt gilt Verlieren verboten. Mit einer Offensivvariante soll der so wichtige Auswärtssieg nach der längsten Anreise eingefahren werden“, sagt Bernhard Summer. Die nächsten Spiele werden entscheiden, wohin der Weg von Vorderland führen wird. Entweder ein purer Abstiegskampf oder ein Platz im Niemandsland der Tabelle. Südburgenland hat schon 29 Gegentore in sechs Partien hinnehmen müssen. Nach langer Verletzungspause ist Mittelfeldspielerin Katharina Rauch wieder im Aufgebot und soll im Zentrum für mehr Ruhe und Stabilität sorgen. Welche Nationalspielerin aus Venezuela, Nazareth Gutierrez oder Cinthia Zarabia von Beginn an im Angriff auflaufen wird, steht noch in den Sternen, wird erst vor Spielbeginn entschieden.