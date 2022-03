Für einen Abend gespickt mit Unbeschwertheit und Lachen sorgen im Kristbergsaal Stefan Vögel und Anna Gross. Mit „Wo simmer stohblieba?“ griffen die zwei Kabarettisten Alltagssituationen vor und während der Pandemie auf.

Dem hervorragende Kabarettistenduo gelang es die Lachmuskeln der Zuschauer im Saal mit lustigen Episoden ordentlich zu strapazieren. Witzige Gesangseinlagen neben professionellen Texten setzten an diesem überaus hervorragenden Kabarettabend das Pünktchen auf dem „i“. Nach zwei Jahren Pause gingen die Besucher wohl mit einem ordentlichen Muskelkater in der Bauchgegend nach Hause. Der nächste Kabarettabend im Kristbergsaal findet bereits am 21. Mai mit Markus Lins und Manfred Kräutler unter dem Titel „Fäschta“ statt. DOB