Wo sich Birken- Eichen- und Buchenkinder wohlfühlen

Der Naturkindergarten Niederbahn feierte offizielle Eröffnung.

Dornbirn. „Hallo Leute alles klar, der Kindi ist fertig, wunderbar! Klein ob Groß, jetzt geht´s los, der neue Kindi ist famos!“, mit diesem selbstkomponierten Kindi-Rap begrüßten die Kinder vom Naturkindergarten Niederbahn diese Woche lautstark und sehr mitreißend die zahlreich erschienenen Gäste bei der offiziellen Eröffnungsfeier. Auf diesen besonderen Kindergarten können die Birken-, Eichen-, Linden -und Buchenkinder – so die klangvollen Gruppennamen – auch stolz sein, denn dieser dürfte „landesweit einzigartig sein“, wie Bürgermeisterin Andrea Kaufmann in ihrer Eröffnungsrede betonte.

Eine spannende Reise ging somit am Dienstag, 17. Oktober zu Ende, fast auf den Tag sieben Monate nach dem Spatenstich. „Und die Reise, die uns jetzt erwartet, wird noch viel schöner“, erklärte Kiga-Leiterin Brigitte Zech voller Freude. „Als wir zum ersten Mal die Tür geöffnet haben, war das wirklich ein Wow-Effekt. Die Begeisterung lässt sich nicht in Worte fassen, man muss den Kindergarten einfach erleben und fühlen. Mein Team, die Kinder und ich genießen es jeden Tag“, so Zech.

So verfügt der Kiga Niederbahn über den wohl größten „Gruppenraum“ in Vorarlberg – nämlich das Areal im Hermann Gmeiner Park, das sich in ein großes Spieleparadies verwandelt hat und geradezu einlädt Abenteuer draußen in der Natur zu erleben. Die naturnahe Gestaltung des Parks steht neben dem Kindergarten auch den Familien aus der Nachbarschaft zur Verfügung. Im Kindergarten wird bewusst auf reduziertes Spiel- und Beschäftigungsmaterial gesetzt, schließlich lädt der Outdoor-Bereich zu Spaß und Bewegung an der frischen Luft ein.