Wo nicht nur das Lernen gelernt werden kann

Die Denkbar der Offenen Jugendarbeit Dornbirn kann für Schüler ein wichtiger Ort sein.

Dornbirn. Auch im nächsten Jahr wird sich daran kaum etwas ändern. Den Schülerinnen und Schülern wird in der Schule zumeist viel geboten, auf der anderen Seite wird dem Nachwuchs aber auch ganz schön viel abverlangt. Möglichst gute Leistungen und positive Noten stehen im Mittelpunkt des Interesses auf beiden Seiten. Pädagoginnen und Pädagogen haben erkannt, dass manche Kinder für das Erreichen ihrer Ziele an den fünf Mittelschulen Dornbirns Unterstützung über den Schulalltag hinaus gut gebrauchen können.

Wer es sich also zutraut, so wie Thomas Bischoff, das eigene Schulwissen gut vermitteln und Schüler motivieren zu können, davon zu profitieren, sollte mit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn Kontakt aufnehmen. „Durch eine Bekannte bin ich zur Denkbar der OJAD gestoßen. Da mir die Jugendlichen – unsere Zukunft – sehr am Herzen liegen, habe ich die Möglichkeit genutzt, sie im Bereich Mathematik zu unterstützen. Wichtig ist für mich, dass sie für ihre Zukunft gut gerüstet sind, dass sie einen Schulabschluss machen, damit sie in der harten Arbeitswelt unterkommen und dort erfolgreich sein können“, berichtet Bischoff und ergänzt „besonders in Corona-Zeiten dürfen wir unseren Nachwuchs nicht vergessen.“