„Wo Menschen aufblühen“

Magdalena Löscher erhielt Green-Care-Zertifikat für tiergestützte Sozialarbeit

„Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe soziale Arbeit studiert.“ Für Magdalena Löscher war es in Folge naheliegend, diese beiden Bereiche beruflich zu kombinieren. „So entstand die Idee zur tiergeschützten Intervention. Konkret arbeite ich mit Tieren – Kühen, Ziegen und Pferden – und Menschen, die beispielsweise beeinträchtigt sind oder psychische Probleme haben“, erzählt die Mama zweier kleiner Töchter, die es natürlich auch noch in den dicht gefüllten Tag unterzubringen gilt.

Auf dem Vollerwerbsbetrieb der Familie Löscher/Borg in Nenzing-Beschling leben rund 100 Rinder, Pferde und Ziegen, die von Magdalena und ihrer Familie in der vierten Generation betreut werden. Nun konnte sie nach entsprechender Ausbildung von Landesrat Christian Gantner, Landwirtschaftskammer-Direktor Stefan Simma sowie Vizepräsidentin Andrea Schwarzmann das Zertifikat „Green Care“ entgegennehmen. „Der Green Care-zertifizierte Betrieb hat es als oberstes Ziel, einen Sozialen Bauernhof zu betreiben, an dem Menschen von den wertvollen und heilsamen Interaktionen mit den oft unterschätzen Tieren profitieren können“, erklärt Magdalena Löscher. Programmpunkte sind in ihrer täglichen Arbeit mit den Klientinnen und Klienten das Wahrnehmen mit allen Sinnen, die Pflege und Versorgung der Tiere, Aufgaben und Hindernisparcours mit den Tieren, Spiele, Beobachtungen und vieles mehr. Auch die Tiere müssen entsprechend als Therapie-Tiere ausgebildet und zertifiziert sein. Magdalena Löscher schafft mit dem Green-Care-Zertifikat also die Verbindung zwischen Tier und Mensch sowie Natur und Mensch. Als Partner arbeitet sie beispielsweise mit der Vorarlberger Lebenshilfe oder das Institut für Sozialdienste zusammen. „Der Bedarf an solchen Angeboten steigt extrem, aber ich muss mich da momentan natürlich noch den Bedürfnissen meiner Familie anpassen.“