Wo man in Vorarlberg aktuell günstig tanken kann

An welcher Tankstelle im Ländle gibt es gerade die günstigsten Preise? Hier können Sie am günstigsten tanken.

Deutsche Spritpreise: Benzin wird auch am Samstag teurer

Die Spritsteuersenkung kommt in Deutschland immer schwächer beim Kunden an. Am Samstagvormittag stieg der Preis für Super E10 erneut, wie der ADAC auf Anfrage mitteilte. Diesel lag in etwa auf dem Niveau des Vortages. Beide Kraftstoffe waren damit dem Verkehrsclub zufolge zu teuer. "Da kommt deutlich zu wenig beim Verbraucher an", sagte ein Sprecher. "Die Entwicklung geht in die komplett falsche Richtung."