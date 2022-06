Lohnt es sich, in Deutschland tanken zu gehen?

Die Spritpreise steigen weiter an und in Deutschland gibt es einen Tankrabatt. VOL.AT hat den Tankstellen-Check gemacht.

Lohnt es sich aufgrund der steigenden Spritpreise bereits, in Deutschland, beispielsweise in Lindau, tanken zu gehen? Fakt ist: Seit Mittwoch gilt in ganz Deutschland ein Tankrabatt. Die Energiesteuer auf Sprit wurde gesenkt, was sich sehr stark auf die Preise auswirken könnte.