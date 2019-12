Vom Fremdsein und Weihnachten

Alpenländische Weihnacht mit Klaus Christa und Gotthard Bilgeri begeisterte im LKH

Ausgehend von Karl Valentins Zitat ‚Fremd ist der Fremde nur in der Fremde‘ wurden die Zuhörer auf eine Reise vom Alpenland durch verschiedene Kulturen und Religionen mit grenzüberschreitender Musik und Literatur entführt. So war der Auftritt zugleich ein Manifest gegen die Ausgrenzung und für die Verständigung zwischen den Menschen.

Dabei las Gotthard Bilgeri auch einige vergnügliche Geschichten über Weihnachten vor. In Franz Hohlers „Weihnachten – wie es wirklich war“ braucht der Erzähler fünf Anläufe, um die Weihnachtsgeschichte in die richtige Reihenfolge und Ordnung zu bringen. Wer wackelte nun mit den Ohren, das Jesuskindlein oder doch der Esel? Am Ende wurden die einzelnen Puzzleteile der Weihnachtsgeschichte wieder richtig zusammengesetzt.

Musikalisch reichte die Reise von der „Üsküdar’a Gider İken“ bis zu Tom Waits „Time“, dessen Appell an die Liebe Klaus Christa sehr schön in wienerischem Dialekt vorsang. In ungewöhnlicher Besetzung ließen Claudia Christa (Flöte), Klaus Christa (Viola), Elias Menzi (Hackbrett) und Matthias Härtel (Kontrabass, Mandoline, Gitarre), der auch die hierzulande selten gesehene Nyckelharpa spielte, besinnlich Weihnachten erklingen. Das Konzert fand in der Reihe „kukuk – Kultur und Kunst und Krankenhaus“ statt. HE