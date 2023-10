Wo die Österreicher überall ihre Finger im Spiel hatten

Die Tagespresse gastiert im Kulturhaus Dornbirn.

Dornbirn. Am Donnerstag, 2. November, erwartet Besucherinnen und Besucher im Kulturhaus Dornbirn ein außergewöhnlicher Abend für alle, die gerne über sich selbst lachen können. Caravan, mobile Kulturprojekte lädt zu einem satirischen Abend der besonderen Art.

Bei der Show stellt sich die Frage nach der Klimakrise, der Pandemie und dem Ukraine-Krieg und wie es soweit kommen musste. Nachgegangen wird auch wie sich die Gesellschaft in eine mediale Hölle verwandeln konnte. Das Publikum erfährt alles über die Heimat, was womöglich im Geschichtsunterricht in der Schule verschwiegen wurde. Maria Hofstätter, Mathias Novovesky, Christoph Fritz, Tereza Hossa, Christoph Krutzler und Sonja Pikart machen sich auf die Suche nach den schrecklichen Piraten, die hierzulande Kärntens Gewässer unsicher machten und erklärt, wie Servus TV im Mittelalter über die Pestepidemie berichtet und wie oe24 das Leben von Jesus Christus begleitet hat. Die Veranstalter freuen sich über zahlreiches Publikum, das sich einen Abend lang auf die Reise durch die kurze „Geschichte der Österreichheit“ machen möchte. Die Vorstellung beginnt um 20.00 Uhr, mehr Infos unter www.caravan.or.at. (cth)